Game of Thrones ganha jogo de realidade aumentada no último dia de exibição da série

Mais uma aventura de Game of Thrones à vista. A série ganhará neste domingo (19), dia da exibição do último episódio do programa, um jogo em realidade aumentada que possibilitará ao jogador visitar quatro diferentes lugares dos Sete Reinos.

Toda a ação é idealizada pela Editora Suma, selo da Companhia das Letras – que publica toda a obra de George R. R. Martin no Brasil, "As Crônicas de Gelo e Fogo" – em parceria com o estúdio criativo Cafundó.

A finalidade é testar os conhecimentos dos fãs sobre a história de Westeros. Para isso, a proposta é que um novo ambiente seja apresentado durante quatro semanas; em cada uma delas, os cinco usuários do aplicativo – intitulado “A Guerra dos Tronos - Mestre dos Segredos” – que provarem ter mais conhecimento sobre os Sete Reinos serão recompensados com prêmios exclusivos, com vouchers de compra no Submarino e no site da NerdStore.

O aplicativo estará disponível gratuitamente para Android e iOs e a competição será encerrada no dia 16 de junho. O objetivo do jogo é que o participante se torne o Mestre dos Segredos e tenha um lugar garantido no Pequeno Conselho do Rei.

Interface do jogo

Detalhes

Para conseguir o feito, o jogador terá que conquistar três objetos em cada um dos ambientes. Cada objeto libera um quiz de 10 perguntas sobre as tramas políticas e a história das dinastias de Westeros e das terras para além da Muralha e do Mar Estreito. Além da pontuação por cada resposta, conta também o tempo que o jparticipante levar para responder. Quanto mais rápido, mais pontos.

A aventura começa na Muralha, no extremo norte do reino. Em seguida, o jogador visitará a Ilha das Caras, onde os Filhos da Floresta e os Primeiros Homens firmaram o Pacto que encerrou a guerra entre eles. Finalmente, ele viajará para Porto Real, onde irá espreitar pelos porões e passagens secretas da Fortaleza Vermelha até finalmente chegar ao Salão do Trono.