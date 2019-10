Gal Costa e Nando Reis farão shows na Mostra Sesc Cariri em 2019

O Cariri cearense receberá shows de Gal Costa, Nando Reis, Siba, Curumin, Projeto Rivera, entre outras atrações, de 8 a 12 de novembro. Essa é a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2019, que vai agregar mais de 300 atividades gratuitas em 23 cidades, protagonizadas por mestres da cultura, brincantes, artistas locais e de outros estados.

O fazer artístico e suas variadas expressões, questões de acessibilidade, sustentabilidade, manifestações populares, patrimônio imaterial e memória social são apenas alguns dos temas que vão ser discutidos e partilhados ao longo dos cinco dias da Mostra.

O show de abertura, que acontece no dia 8/11, às 20h, no Parque de Exposição Pedro Feliciano Cavalcante (Crato), será da cantora Gal Costa. No final do encontro, no dia 12/11, quem se apresenta é o cantor e compositor Nando Reis, que leva para o Largo da Matriz (Juazeiro do Norte) a turnê “Esse Amor Sem Preconceito”.

Durante a Mostra, vão acontecer ainda diversas atividades culturais, como forma de reforçar a pluralidade do projeto. Além dos artistas convidados, mais de 70 trabalhos foram selecionados por curadoria, levando ao público o melhor da arte e da cultura de estados como Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba, dente outros. No total, a programação tem a participação de 16 estados do País.

Pluralidade de expressões marca o evento

Nas Artes Visuais, um dos destaques é a exposição Arte Têxtil, da artista cearense Andréa Dall´olio, que poderá ser vista na Galeria de Arte do CCBNB. Na mostra, as telas em tecidos interagem com a própria pintura, de modo a enaltecer o valor artístico do bordado, que é uma tradição reconhecida da cultura cearense. O resultado é uma multiplicidade de formas e temas expressos dentro do abstracionismo, numa técnica tridimensional que cria volume e expande do suporte da pintura tradicional.

Manifestações populares integram a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas Foto: Davi Pinheiro

A Mostra também vai receber a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, com a Desmontagem Evocando os Mortos - Poéticas da Experiência. O espetáculo refaz o caminho do ator na criação de personagens emblemáticos da dramaturgia contemporânea. Constitui um olhar sobre as discussões de gênero, abordando a violência contra a mulher em suas variantes, questões que passaram a ocupar centralmente o trabalho de criação do grupo.

Vale destacar ainda que, nesta edição, haverá tradução em Libras em duas atividades do eixo Literatura. A apresentação “Bichos, Cantos em Encantos”, por exemplo, reúne histórias da tradição oral de povos indígenas e povos africanos, além de um belo conto de autor com temática indígena.

Já em “Conte a Sua”, misto de cena, histórias, música e jogo, traz a personagem de máscara Véia do Bambu, numa representação da música Tango no Mango (Uzina), clássico da cultura popular brasileira. A proposta é estimular a troca de experiências – matéria-prima para o ser narrativo que habita em cada um de nós.



Serviço:

Mostra Sesc de Culturas Cariri

Período: 8 a 12 de novembro

Local: Região do Cariri. Gratuito

Programação: Site www.mostracariri.com.br