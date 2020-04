Gaby Amarantos conta que irmão com coronavírus está internado em estado grave

Gaby Amarantos, 41, usou suas redes sociais para contar que seu irmão, Gabriel, está internado em estado grave, após ter sido contaminado pelo coronavírus. "Meu irmão Gabriel testou positivo para o covid-19 e está internado em estado grave em Belém. Está difícil encontrar o ânimo para fazer lives e postagens".

A cantora continuou falando do momento caótico que o planeta vive devido a pandemia. "É muito triste ver o mundo desse jeito, muitas pessoas sofrendo mas eu só sei que a dor nos une e que eu sinto muita falta de vocês", escreveu na tarde deste sábado (18).

Amarantos finalizou agradecendo aos profissionais de saúde, reafirmando a própria fé e também criticando àqueles que não são colaborativos diante do caos. "Estou rezando para que a ciência possa ter o valor que merece e que a gente perceba quanta falta faz ter um líder competente. Estou revoltada em ver tanto charlatanismo mas não posso deixar toda essa ignorância tirar a minha fé de que podemos ser melhores. Ter fé também é ato de resistência", finalizou a cantora.

"Filhota, conte com minhas boas energias! Rezar e acreditar na medicina. Ele vai se recuperar!!!!", comentou em apoio a apresentadora Astrid Fontenelle. A lista de celebridades que se solidarizou com a cantora é grande e inclui Fabrício Bolivera, Fabiana Karla, Marisa Orth e Paulo Miklos.

Amarantos começou sua carreira cantando no coral de uma igreja em Belém, sua cidade natal. Em 2012, lançou "Treme", seu primeiro disco solo. O segundo single do álbum, "Ex Mai Love", foi sucesso ao ser escolhido como tema de abertura da novela Cheias de Charme (Globo, 2012).