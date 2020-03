Gabriela Prioli, comentarista em ascensão na CNN Brasil, pede demissão

Mestre em direito penal pela USP e professora na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gabriela Prioli anunciou sua demissão da CNN Brasil, pelo Twitter, neste domingo (29). A comentarista participava dos programas de debates mediados pelo jornalista Reinaldo Gottino, ao lado de Caio Coppolla e Tomé Abduch.

Vídeos viralizaram no Twitter com momentos dos debates. Em diversas ocasiões, Prioli era interrompida e criticava o ato de seus colegas de bancada. "Em mais de uma oportunidade, tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente", disse, em uma das postagens que comunica sua demissão.

Em outra, ela critica a forma que tomou o debate. "Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico nem contribuir para acirrar a polarização", afirmou.