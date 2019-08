Gabriel Louchard apresenta espetáculo de ilusionismo em Fortaleza nesta quinta-feira (15)

O espetáculo “Ilusões – Festival Internacional de Mágicas” apresenta uma mistura de teatro com ilusionismo moderno, a partir da direção do ator e humorista Gabriel Louchard em parceria com Pedro Antonio, conhecido por programas como “220 volts” e “Lady Night”. Nomes importantes da arte nacional e internacional formam o time de convidados a executar os números de mágica, cada um com sua especialidade. O espetáculo acontece nesta quinta-feira (15), no Theatro José de Alencar, às 20h.

“Ilusões – Festival Internacional de Mágicas” terá 10 apresentações: três no Rio de Janeiro, três em São Paulo, uma em Fortaleza, uma em Belo Horizonte, uma em Curitiba e uma em Brasília. A capital cearense será a única cidade nordestina a receber o espetáculo e foi escolhida a dedo pelo diretor. "Eu já me apresentei duas vezes em Fortaleza, é o berço da comédia, não poderia ficar de fora", disse Louchard, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Os ilusionistas convidados são: Moulla e Norbert Ferré (França), Christopher Hart (EUA), Andrélly (Brasil/Portugal) e a dupla Vik e Fabrini (Brasil), que já venceu o FISM, a "copa do mundo" dos mágicos. Hart é conhecido por seu trabalho no filme "A Família Addams" como o personagem "Mãozinha".

Entre as habilidades apresentadas está um número de mágica interativa com a plateia, apresentada por Gabriel Louchard, da qual todo o público participa ao mesmo tempo fazendo com que a mágica aconteça nas mãos de cada um.

Christopher Hart é conhecido por seu trabalho no filme "A Família Addams" como o personagem "Mãozinha" FOTO: DIVULGAÇÃO

Louchard escolheu ilusionistas, de diversos estilos e especialidades, após ampla pesquisa na Europa, onde a arte é vista mais comumente no teatro. "O ilusionismo é muito próximo ao teatro, os mágicos escolhidos têm números originais e mágicas teatrais", diz o diretor. Os artistas são experientes e apresentam suas esquetes há cerca de 20 anos.

"O conceito é fazer um espetáculo internacional de ilusionismo, com artistas muito importantes no mundo da mágica", acrescenta. Dessa forma, com o objetivo de trazer força para a arte do ilusionismo no Brasil, os diretores buscaram artistas em paises que mantém relações com as terras tupiniquins.

A responsabilidade cômica fica com a apresentação de Gabriel Louchard e a interatividade com a plateia. Para Louchard, a participação do público no espetáculo é fundamental para uma boa experiência no teatro.

O elenco em apresentação no Rio de Janeiro FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço

“Ilusões – Festival Internacional de Mágicas”

Local:Teatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro – Fortaleza)

Dia: 15 de agosto (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$60 (meia) e R$80 (inteira)

Vendas no site