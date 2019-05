Gabriel Diniz, do hit 'Jenifer', pegou avião para se encontrar com namorada e família

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo na tarde desta segunda-feira (27), estava indo se encontrar com a namorada e a família. Ele namorava com Karoline Calheiros há cerca de dois anos, e hoje é o aniversário de 25 anos dela. O músico, conhecido pelo hit "Jenifer", tinha 28 anos.



"A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com está triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos tripulantes", diz a nota oficial da assessoria do cantor.



A assessoria do cantor, lembrado pelo hit "Jenifer", confirmou que Gabriel Diniz estava dentro de um bimotor que saiu de Salvador (BA) com destino a João Pessoa (PB). Documentos dele, como o passaporte, foram encontrados na região do acidente.



Acidente



A aeronave que caiu no fim da tarde desta segunda-feira (27) e que levava o cantor Gabriel Diniz, 28, não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave é do Aeroclube de Alagoas e tinha a autorização apenas para fazer voos de instrução. A reportagem tentou ligar para os donos do aeroclube, mas não obteve resposta.



O monomotor Piper, modelo PA-28-180, tinha o prefixo PT-KLO. A aeronave foi fabricada em 1974 e tinha a capacidade para o transporte de apenas três pessoas.