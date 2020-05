Gabigol diz a Babu que pediu para Tiago Leifert dar dica de que ele ficou no Flamengo

O ator Babu Santana bateu um papo com o ídolo do Flamengo e dele como torcedor, o jogador Gabigol. No papo, o craque disse que quer conhecer o local onde o artista viveu, o morro do Vidigal.

"Quero comer rabada no Vidigal", comentou o craque em referência ao prato que o brother mais fez no BBB 20 quando estava na xepa.

Na conversa, Gabigol a todo momento mostrou que é, de fato, muito fã de Babu. Do lado de fora da casa, Gabigol fez campanhas e até uma dancinha depois de um gol em homenagem ao Babu.

"Quando saí eu vi você fazendo dancinha e me homenageando eu pensei: 'Quem precisa de R$ 1 milhão?'", disse Babu.

Fã do programa, o camisa 9 do Flamengo disse até que teve uma conversa com Tiago Leifert, o apresentador do reality que será pai pela primeira vez.

"Falei para o Tiago Leifert para ele dar uma pista para você saber que eu havia ficado no Flamengo, mas não deu certo", revelou Gabigol.

Gabigol disse ainda que todos os jogadores do Flamengo estão ansiosos para conhecer Babu. Ele foi convidado para ir conhecer o elenco no Centro de Treinamento do Rio de Janeiro quando tudo melhorar.

Como flamenguista, Babu contou que o seu maior sonho é que Gabigol se consagre um dos maiores ídolos do time. Ele até deu a ideia para que a diretoria faça uma estátua dele.