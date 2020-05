Gabi Martins diz que ficaria com Diogo Melim, ex de Boca Rosa

A cantora Gabi Martins, que participou do Big Brother Brasil 20, disse em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera que ficaria com Diogo Melim, cantor da banda Melim e ex-namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Dentro do BBB, embora Gabi estivesse tendo um relacionamento com o modelo Guilherme Napolitano, telespectadores e internautas apontaram que rolava um clima entre ele e a blogueira Boca Rosa.

Gabi participou da brincadeira "Pego, penso ou passo". Inicialmente, ao ser questionada se ficaria com Diogo Melim, ela deu risada, ao que Mazzafera disse: "Amiga, chumbo trocado não dói". A cantora, então, respondeu: "Ah, eu acho ele gato....[pego] sim".

Durante a conversa, Gabi afirmou ainda que ficou triste e muito confusa com a aproximação entre Guilherme e Bianca dentro da casa. "Não sabia se era coisa da minha cabeça ou se estava mesmo acontecendo. Eu fiquei um pouco triste com a situação, mas se era para acontecer", disse. A ex-BBB completou ainda que não ficaria mais com Guilherme. Depois do fim do programa, os dois não prosseguiram com o relacionamento fora da casa.