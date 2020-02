Gabi e Guilherme trocam beijos na cozinha do Big Brother

Guilherme, 28, e Gabi, 23, se beijaram durante a Festa do Líder do BBB 20 na noite desta quarta-feira (6). Enquanto os demais brothers dançavam e curtiam a folia, os dois brothers se uniram na cozinha VIP.

Gabi abriu seu coração para o brother: "No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você". "Você é linda", respondeu Guilherme. Algumas sisters viram o momento e começaram a brincar com o novo casal, aplaudindo a cena.

Gabi Martins é uma cantora mineira da equipe Camarote. A sertaneja está solteira e diz ser romântica, mas já falou que uma paixão dentro da casa pode desviar sua atenção do jogo. Mesmo assim, acredita que é possível se apaixonar: "Eu sou uma pessoa que me jogo. Se eu simpatizar com alguém, vou deixar rolar", disse em sua apresentação do BBB 20.

Já Guilherme é modelo, e diz que entra no jogo para curtir. Namorador, já teve sete ex-namoradas e não gosta de ficar sozinho. Em sua apresentação, ele disse não descartar um namoro na casa: "Mas se for bonita e me trouxer problema prefiro ficar longe."