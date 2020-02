Gabi e Guilherme têm DR, e brother crava que relação entre ambos não dará certo no 'BBB 20'

A relação entre Gabi e Guilherme está estremecida no BBB 20. Nesta quarta-feira (26), já não é mais possível saber se eles continuam um casal. Rolou muita DR na madrugada.

Ela se sente incomodada com a postura de Guilherme com Bianca, que acaba de ser eliminada. Apesar de eles serem amigos, Gabi acredita que haja uma atração maior entre os dois e que não seja apenas amizade. Para ela, a aproximação de Bianca durante uma festa foi a gota d'água para que o que sente viesse à tona. E a saída de Bianca a fez remoer todas essas situações.

Do outro lado, Guilherme está sem saber o que fazer. Ele conta já ter pedido desculpas e lembra a namorada de que não rolou beijo e que a iniciativa foi da própria Bianca. Só que agora ele já não sabe se quer manter o relacionamento com a mineira.

Em papo com Flayslane, Guilherme disse que não daria certo esse relacionamento lá fora da casa, já que a todo instante sentimentos diferentes permeiam a cabeça de Gabi.

"Ela que está fazendo isso. Por qual motivo ela me pediu em namoro? Se eu for ao paredão e voltar quero só ver como ela vai agir comigo. A gente não tem mais nada e vai me prejudicar no jogo", resmungou. "Acho que eu e a Gabi já era", comentou ele com Mari.

As amigas Gabi, Manu, Marcela e Mari, resolveram aconselhar a jovem a nunca esquecer de seus princípios. Manu disse para ela ficar mais ligada no que encanta e o que pesa mais na relação com Guilherme. E Marcela pediu para que Gabi não se esqueça da mulher incrível que é.