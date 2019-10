Funk e sertanejo são os destaques do Prêmio Multishow 2019: conheça os vencedores

O Funk e o sertanejo foram os principais destaques do Prêmio Multishow 2019, que aconteceu na noite desta terça-feira (29) e contou com a apresentação de Anitta e do humorista Paulo Gustavo.

A festa reuniu famosos e contou com as apresentações de Alok; feat entre as deusas Ivete Sangalo e IZA; a dupla Zé Neto e Cristiano; Márcia Fellipe e Jerry Smith; Léo Santana; Melim; Ludmilla e Marília Mendonça.

Também foi realizado um tributo aos artistas que morreram em 2019. Em um telão apareceram os nomes de Gabriel Diniz, Marcelo Yuka, André Mattos, João Gilberto e Angela Maria. Também foi feita uma homenagem ao talento de Beth Carvalho.

Durante o evento foi realizado o lançamento da canção “Some Que Ele Vem Atrás”, com Anitta e Marília Mendonça. O público também contemplou um feat de Baco Exu do Blues e Péricles, com a música “Flamingos”.

O encerramento da cerimônia reuniu Luísa Sonza, Lexa, MC Zaac e Gloria Groove.

Premiação

A cantora Ludmilla foi mais premiada da noite e levou os prêmios de Melhor Cantora e Música Chiclete, com a canção “Onda diferente”.

Ainda na onda do funk, a música “Hoje Eu Vou Parar Na Gaiola”, de MC Livinho com participação do DJ Rennan da Penha , foi vencedora da “Canção do Ano”; “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, de MC Livinho com participação do DJ Rennan da Penha levou como “Canção do Ano”, e “Terremoto”, de Kevinho e Anitta foi escolhido como “Clipe TVZ do Ano”.

Já no sertanejo, Marília Mendonça, foi vencedora do “Show do Ano”; e a dupla Zé Neto e Cristiano ganharam como “Dupla do Ano”.

Representando o pagode, Dilsinho foi prestigiado pelo público como “Cantor do Ano”. Duda Beat e Black Alien, ganharam respectivamente as categorias “Revelação do Ano” e “Disco do Ano”. A banda Atitude 67 subiu ao palco para receber o prêmio de “Grupo do Ano”.

“Atrasadinha”, de Felipe Araújo com participação do cantor Ferrugem, ganhou como “Música do Ano”; o grupo mineiro Lagum ganhou a categoria “Fiat Argo Experimente”; o “Disco do Ano” foi para “Abaixo de Zero: Hello Hell”, de Black Alien; e Duda Beat foi considerada “Revelação do Ano”.

Confiram os vencedores:

Grupo do Ano: Atitude 67

Fiat Argo Experimente: Lagum

Música Chiclete do Ano: “Onda Diferente”, Ludmilla

Música do Ano: “Atrasadinhos”, Felipe Araújo e Ferrugem

Cantora do Ano: Ludmilla

Cantor do Ano: Dilsinho

Show do Ano: Marília Mendonça

Grupo do Ano: Atitude 67

Dupla do Ano: Zé Neto e Cristiano

Clipe TVZ do Ano: “Terremoto”, Kevinho e Anitta

Canção do Ano: “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, MC Livinho part. DJ Rennan da Penha

Disco do Ano: Abaixo de Zero: Hello Hell, Black Alien

Revelação do Ano: Duda Beat