Fundação Raimundo Fagner comemora 70 anos do cantor com musical no Cineteatro São Luiz

Para comemorar os 70 anos de Raimundo Fagner, os jovens atendidos pela fundação do cantor preparam um musical com os principais sucessos do cearense. O espetáculo será apresentado no Cineteatro São Luiz, no próximo dia 13 de outubro, data em que se comemora o aniversário do artista.

A entrada será gratuita. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do cineteatro a partir do dia 8 de outubro. Cada participante deverá levar uma lata de leite em pó no dia da apresentação.

O show é uma realização da Fundação Raimundo Fagner, entidade criada pelo cantor que assiste crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos em condição de vulnerabilidade social. Na instituição, com sede em Fortaleza e em Orós, eles têm acesso a atividades esportivas e culturais.

O espetáculo é uma das ações da fundação em homenagem aos 70 anos do cantor cearense. Em abril, também por intermédio da instituição, Fagner lançou sua biografia, resgatando a trajetória de sucesso do cearense na música popular brasileira.