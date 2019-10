'Friends' perde para 'The Office' e deixa de ser a série mais vista da Netflix

Lançada em 1994, a série norte-americana "Friends", ainda faz muito sucesso pelo mundo. Até este ano, a produção liderava o ranking global de série mais assistidas no canal de streaming Netflix. Agora, essa lista foi atualizada.

The Office, da NBC, conseguiu ultrapassar a comédia estrelada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, entre outros artistas de Hollywood. A informação foi dada pelo estrategista de Mídia da Netflix, Scott Lazerson, na conferência de tecnologia do The Wall Street Journal, que ocorreu na última quarta-feira (23).

Exibida de 2005 a 2013, a série mais vista da Netflix contabiliza o total de 52,98 bilhões de minutos assistidos, enquanto Friends soma 32, 6 bilhões. "The Office" mostra a rotina dos funcionários de uma empresa fornecedora de papel na Pensilvânia, Estados Unidos. No Brasil, o seriado não está disponível na Netflix, mas pode ser visto na Amazon Prime Video.

25 anos de 'Friends'

No último dia 22 de setembro, Friends marcou o 25º aniversário de sua estreia, e mesmo com o tempo, a produção continua sendo uma das séries mais famosas da história da televisão. Com diversos fãs espalhados pelo mundo, a data comemorativa ganhou diversas celebrações entre elas a exposição do cenário da série, reproduzido, na Casa Warner, em São Paulo.

Veja o ranking completo das séries mais assistidas na Netflix:

1º lugar - The Office

2º lugar - Friends

3º lugar - Grey's Anatomy

4º lugar - NCIS

5º lugar - Criminal Minds

6º lugar - Shameless

7º lugar - Orange is the New Black

8º lugar - Supernatural

9º lugar - Parks and Recreation

10º lugar - Ozark