'Friends' ganha brincadeira do Google em comemoração aos 25 anos da série

O Google disponibilizou nesta quinta-feira (19) uma brincadeira em comemoração aos 25 anos de "Friends". Ao pesquisar cada um dos personagens principais na plataforma de buscas, o fã da série sobre seis amigos que moram em Nova York encontra animações e referências divertidas da história.

Basta digitar o nome e sobrenome no campo de busca e, na sequência, clicar no desenho que aparece ao lado, em um box de informações. É importante deixar o som ligado para uma melhor experiência. O easter egg está disponível tanto no computador quanto no celular. Atenção: spoiler! Se você não quer saber quais são as surpresas, pare de ler aqui.

Basta digitar o nome e sobrenome no campo de busca e, na sequência, clicar no desenho que aparece ao lado, em um box de informações. Reprodução/ Google

Ao clicar no violão da Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), um gatinho aparece na tela ao som de "Smelly Cat", música mais famosa da personagem. Já ao procurar Ross Geller e clicar no desenho de um sofá, a tela vira e é possível escutar o paleontólogo vivido por David Schwimmer dizendo "Pivot!".

A animação é uma referência a um episódio clássico da quinta temporada em que Rachel (Jennifer Aniston) e Chandler (Matthew Perry) tentam levar o novo sofá de Ross pelas escadas do prédio, mas sem sucesso, ele acaba quebrando ao meio. Durante a operação, Ross fala várias vezes "Pivot!", que, no contexto, significa girar o sofá.

Ao pesquisar Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), vários desenhos de comidas aparecem na tela ao som da frase icônica dita pelo personagem: "Joey doesn't share food [Joey não divide comida]." No caso de Monica (Courteney Cox), a mania de limpeza da chef de cozinha ganha destaque com uma esponja saindo de um balde e limpando a tela do computador.

Chandler Bing é homenageado com animações do pato e do pintinho, animais de estimação dele e de Joey na série. Por fim, ao buscar Rachel Green, o internauta é direcionado para uma página de pesquisa com os principais cortes de cabelo da personagem.

Ao procurar Ross Geller e clicar no desenho de um sofá, a tela vira e é possível escutar o paleontólogo vivido por David Schwimmer dizendo "Pivot!" Reprodução/ Google

Em São Paulo, uma exposição imersiva de "Friends" na Casa Warner abriu suas portas na quarta-feira (18) para que 44 mil visitantes possam ver de perto algumas referências da produção até 13 de outubro. Dentro da exibição, é possível tirar fotos em uma reprodução do icônico sofá do Central Perk, fazer uma apresentação da canção "Smelly Cat" de Phoebe, "vestir" uma cabeça de peru como Monica e até experimentar o batom azul de marca japonesa que Joey promove em um dos episódios. Os ingressos, porém, já estão esgotados.