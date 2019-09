Friends ganha app com receitas, quiz e filtros da série

Em comemoração aos 25 anos de "Friends", a Warner Channel lançou aplicativo para tablets e smartphones. "Friends 25" está disponível no site oficial, para iPhones (iOS 7 em diante), sexta geração do iPad e terceira do iPadPro, além de dispositivos com sistema Android.

No app, os fãs da comédia terão acesso a filtros para fotos e vídeos, wallpapers, stickers, quiz, recursos de realidade aumentada e outros.

Página de papeis de parede para os dispositivos móveis Reprodução

Página que reúne quizzes sobre as 10 temporadas Reprodução

Outra atividade é um livro de receitas de pratos que estiveram presentes do seriado, como o famoso sanduíche de Ação de Graças do Ross e a geleia de morango da Monica. No entanto, só estão disponibilizadas em inglês.

Página do app com receitas do seriado Reprodução

O seriado, que reuniu Joey (Matt LeBlanc), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) e Monica (Courteney Cox), estreou em 22 de setembro de 1994 e finalizou em 2004. Ainda em comemoração ao aniversário de 'Friends', a Warner vai fazer uma super-maratona entre os dias 18 e 22 deste mês e trasmitirá as 10 temporadas.