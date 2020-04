Fotógrafo relembra ensaio de Alessandra Negrini nua 20 anos atrás

O fotógrafo Bob Wolfenson compartilhou uma lembrança pra lá de especial com a atriz Alessandra Negrini, em suas redes sociais neste domingo (5).

"Hoje faz 20 anos deste ensaio que fiz com Alessandra Negrini. Por acaso esta não foi publicada naquela edição #quarentenaera", escreveu o artista na legenda da publicação. Na foto, a atriz aparece completamente nua, deitada em um sofa vermelho.

"Um clássico. Um dos melhores ensaios que já vi", sugeriu um internauta nos comentários. A atriz Regiane Alves também comentou no clique da colega. "Inesquecível esse ensaio", escreveu.

Os seguidores do Bob Wolfenson ressaltaram a beleza da atriz, que agora tem 49 anos de idade. "Ela não mudou nada, continua igual", avaliou um internauta.

A atriz Alessandra Negrini chamou atenção no Carnaval deste ano usar uma fantasia com acessórios indígenas durante o bloco Baixo Augusta, em São Paulo, do qual é rainha. Negrini foi acusada de apropriação cultural, mas foi defendida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Na nota, a instituição afirmou que a atriz colocou "seu corpo e sua voz a serviço de uma das causas mais urgentes. Fez uso de uma pintura feita por um artista indígena para visibilizar o nosso movimento. Sua construção foi cuidadosa e permanentemente dialógica, compreendendo que a luta indígena é coletiva."