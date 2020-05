Fotógrafo cearense tem foto selecionada para ilustrar próximo single de Tiago Iorc

Mais de três mil trabalhos, entre fotografias, ilustrações e pinturas, participaram do concurso que elegeu a capa do próximo single “Você para Sempre em Mim”, do músico Tiago Iorc. Os únicos pré-requisitos para concorrer eram abusar da criatividade e talento para publicar uma imagem relacionada ao título da canção com a hashtag #voceprasempreemmim nas redes sociais. Após quatro dias de seleção, o público escolheu a fotografia tirada pelo cearense Gabriel Frank, de 20 anos.

A foto mostra os primos do fotográfo, Epifanio, de 9 anos, e Isadora, de 6 anos, brincando no quintal da casa onde moram. A captura do momento aconteceu quando a família de Gabriel se reunia no espaço. “Foi um dia em que minha tia estava abrindo um coco para eles tomarem água, tínhamos acabado de lavar umas roupas, havia lençóis no varal, e eles só estavam brincando, como eles fazem naturalmente. Eu só fui registrando”, conta.

Natural de Guaiúba, cerca de 40km de distância de Fortaleza, Gabriel mora com a avó, a mãe, uma tia e três primos. O fotógrafo afirma que sempre contou com o apoio da família para dar continuidade ao seu sonho de permanecer lutando pela sua arte. “Eles veem que desde que eu comecei isso, não é fácil, ainda mais na minha cidade. Então, realmente é muito gratificante tudo isso que está acontecendo”, diz.

Gabriel conheceu a fotografia em 2012, quando ganhou seu primeiro celular. O rapaz costumava realizar ensaios de seus amigos na serra de Aratanha quase que diariamente e passou a registrar praticamente tudo o que ele via pela frente. “Eu arrastava alguns amigos para a serra para a gente fotografar, passávamos cinco minutos tirando foto e descíamos. Era muito longe, muito cansativo, mas praticamente todos os dias a gente estava lá para fotografar”, relembra.

Apesar de a arte de fotografar estar presente na sua vida há oito anos, a sua primeira câmera fotográfica só veio fim de 2019 com ajuda de seu chefe, Wesley Henrique. A partir disso, Gabriel passou a trabalhar profissionalmente com fotografia durante os fins de semana. “Eu sempre fotografei de graça, praticamente era eu quem procurava as pessoas para fotografar, mas eu percebi que isso se tornaria algo profissional quando eu ganhei meu primeiro ensaio no valor de R$10”, afirma.

Depois de ter seu trabalho reconhecido nacionalmente, Gabriel conta que pretende dar continuidade a projetos pessoais quando o período de isolamento social acabar. O próximo trabalho do fotógrafo que promete encantar os olhos de quem o conhece se chama “Registros Anônimos”, no qual ele fotografa pessoas desconhecidas em cidades distintas pelo Nordeste.

A nova música de Tiago Iorc, “Você pra sempre em mim", com capa do single por Gabriel Frank, será lançada no dia 3 de junho. A canção será divulgada durante a live do cantor que ocorre às 21 horas, nas redes sociais.