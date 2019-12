Fotografias de alunos da rede pública são expostas no Museu da Fotografia

Desenvolver a criatividade e a imaginação, são alguns dos objetivos do projeto Museu na Comunidade usando a fotografia como expressão artistíca. A partir desta terça-feira (10), o Museu da Fotografia realiza a exposição 'Museu nos Bairros'.

A mostra reúne produções fotográficas de alunos da rede pública dos bairros Messejana, Serviluz, Vicente Pinzón, Passaré e Cidade 2000.

Obra de alunos da rede pública Divulgação

Semanalmente, durante todo o ano de 2019, a equipe do educativo do Museu facilitaram oficinas e capacitações sobre as técnicas de fotografia artesanal para jovens entre 8 e 16 anos de idade. As fotografias foram realizadas em pinhole, técnica artesanal desenvolvida em dispositivos que não utilizam lentes.

"A gente consegue trabalhar bastante essa fotografia artesanal. Nesse período tão tecnológico é uma magia para as crianças, elas veem como nasce a fotografia, como é o processo de revelação", explica a educadora do Museu, Larissa Sales.

O projeto

Desde 2017, o projeto atende membros das associações de moradores das comunidades e, atualmente, integra o currículo das escolas municipais, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Fotografia realizada em pinhole, técnica artesanal Divulgação

Museu na Comunidade pretende difundir a arte fotográfica para o público infanto-juvenil. Funcionando como disciplina extra, são atendidas oito turmas em cada escola, sendo mais de 4800 atendimentos por ano.

Serviço

Museu nos Bairros

De terça-feira a domingo, das 12h às 17h

No Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota).

Gratuito.

(3017.3661)