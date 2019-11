Fotógrafas e artistas visuais do Ceará realizam exposição no Rio de Janeiro

De 27 de novembro a 1º de dezembro, 26 fotógrafas e artistas visuais do Ceará do programa “Sol para Mulheres", conduzido pela Imagem Brasil Galeria, terão seus trabalhos expostos na Feira Oriente de Artes Visuais na Galeria Aymoré, no Rio de Janeiro.

“O convite para realizar a exposição na Feira surgiu de forma surpreendente. Recebemos os coordenadores do evento, Adriana Braga e Wagner Ferrer, para um curso aqui na Galeria, e eles ficaram encantados com o nosso projeto. Aceitamos o convite e começamos a trabalhar de forma colaborativa para viabilizar a participação das artistas. Essa experiência certamente marcará o percurso de todas, trazendo grande visibilidade aos seus trabalhos", diz Patrícia Veloso, idealizadora do projeto e diretora da Imagem Brasil Galeria.

A fotógrafa Aline Souza é uma das selecionadas FOTO: ALINE SOUSA

Entre fotógrafas experientes e iniciantes, participarão: Alice Frota, Aline Caldas, Ana Peyroton, Beatriz Bley, Camila Oliveira, Camila Pinho, Cisglene Pineo, Delfina Rocha, Denise Luz, Denise Marçal, Ianara Alencar, Joyce S. Vidal, Lia de Paula, Lidiane Macedo, Livia de Paula, Marcella Elias, Natália Albuquerque, Natália Rocha, Nely Rosa, Rafa Eleutério, Sabrina Moura, Sayara Bezerra, Sheila Oliveira, Stephanie Nojosa, Tatiana Tavares e Vitória Lima. A exposição fará um recorte nsa diversas produções das artistas.

A Feira Oriente oferece oportunidades para artistas mostrarem e comercializarem seus trabalhos diretamente com os compradores. Para receber a exposição “Sol para Mulheres” foi destinada uma área especial, integrada à Feira. As imagens selecionadas estarão conectadas por meio de um trabalho minucioso das curadoras Patrícia Veloso, Waléria Américo e Cecília Bedê.