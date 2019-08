Foto de Beyoncé será exposta na Galeria Nacional de Arte de Washington

O fotógrafo Tyler Mitchell, que fotografou Beyoncé, 37, para a revista norte-americana Vogue, anunciou através de seu Instagram nesta terça-feira (6) que a cantora terá uma imagem sua exposta na Galeria Nacional de Arte de Washington.

Na publicação, ele contou que foi convidado pelo próprio museu para expor um de seus cliques, em que Beyoncé usa um vestido brilhante com um acessório na cabeça que lembra um sol.

"Há um ano abrimos as portas. [...] Fico feliz em compartilhar esta foto que está sendo adquirida na coleção permanente da Smithsonian National Portrait Gallery", escreveu na legenda da publicação.

A foto fez parte de uma das famosas edições de setembro da Vogue, publicada em 2018. Neste ano, a edição foi editada pela duquesa de Sussex Meghan Markle.

Recentemente, Beyoncé esteve dedicada à dublagem do live-action do clássico "O Rei Leão". Ela foi responsável pela voz da leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que teve a voz do ator Donald Glover.

A cantora também foi designada como produtora e curadora de um álbum inspirado no novo filme, intitulado "The Lion King: The Gift". O CD reúne artistas globais e sons da África, incluindo a música "Spirit", interpretada por Beyoncé, que está na trilha sonora do filme.

"Queria ser autêntica com a beleza da música africana", disse a mãe de Blue Ivy ao programa da ABC Good Morning America.