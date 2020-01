Fórum de Circo lança nota de repúdio aos motivos da exoneração do secretário de Cultura do Eusébio

O Fórum Nordestino de Circo divulgou nota em repúdio aos motivos alegados para a exoneração do ex-secretário de Cultura do Eusébio, Léo Abreu, após a realização do espetáculo "Erotic Circus Show". O evento aconteceu dentro da programação da 20º Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, ocorrida de 12 a 18 de janeiro no município da Região Metropolitana de Fortaleza, e provocou reações da população da cidade e pelas redes sociais, por apresentar atores nus e semi nus.

Além de exonerar o agora ex-titular da pasta de Cultura e Turismo, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, reivindicou o controle para supervisionar o conteúdo das próximas programações culturais que receberão o apoio da atual gestão do município.

A nota do Fórum Nordestino de Circo rebate a postura do prefeito, lembrando os princípios da Constituição Federal que garantem a livre expressão da atividade "intelectual, artística, científica e de comunicação".

Outro ponto pelo qual a nota procura desconstruir a polêmica é a respeito do horário de exibição do espetáculo "Erotic Circus Show". "Apresentado pela Cia Verticarte Circus, em parceria com a banda Ecletic Clown e com o grupo Tropa Trupe, na madrugada da sexta (17) para o sábado (18), após à 1h30. O espetáculo foi apresentado com a lona fechada e respeitando a classificação etária prevista por lei, ou seja, não haviam crianças na plateia", destaca o texto assinado pelo Fórum.

A nota ainda identifica que o Eusébio foi o primeiro munícipio do Nordeste a sediar a Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo - considerada uma das programações mais importantes para a cadeia produtiva circense no Brasil hoje. Em números, o evento reuniu mais de 50 apresentações e 35 oficinas, por exemplo, realizadas junto à população do Eusébio, "visando uma pluralidade de ações que contemplassem tanto o público infantil quanto adulto".

O texto destaca como a Convenção atraiu, em 7 dias de evento, a presença de várias famílias para a programação, com a reunião de "adultos e crianças de todas as idades".

"Outro ponto a ser ressaltado é o benefício econômico-comercial consequente deste tipo de evento, uma vez que a Convenção reuniu, ao longo de uma semana, cerca de 400 pessoas que contribuíram com mais geração de renda para cidade", defende o Fórum.

Confira a nota na íntegra:



CARTA DE ESCLARECIMENTO - NOTA DE REPÚDIO aos acontecimentos da 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo realizada na cidade de Eusébio - Ceará.

Entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2020, a cidade de Eusébio foi palco de um dos maiores eventos, em tamanho e importância, para o cenário circense nacional, a Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, que em sua vigésima edição, foi realizada pela primeira vez na região nordeste. Firmando-se como um espaço de fruição, formação e manutenção da prática circense em sua ampla pluralidade, a Convenção vem ressaltar que sua construção se baseia no amplo respeito às diversidades e demandas de uma sociedade democrática, buscando através de um compromisso sério, fomentar além da excelência artística, um compromisso ético e político com todas as formas de existência e liberdade.

Dito isto, esta nota busca esclarecer os acontecimentos e posicionamentos que culminaram em uma série de ataques ao conteúdo artístico do evento e a consequente demissão do secretário da Cultura do município de Eusébio, Léo Abreu.

É importante ressaltar que com base no inciso IX, Art. 5° da Constituição Federal de 1988, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,

independentemente de censura ou licença.

Todo o processo de programação e curadoria da Convenção se deu de modo a respeitar os trâmites legais, o diálogo com a cidade e o respeito à diversidade. Em uma semana de programação foram realizadas mais de 50 apresentações (divididas entre números e espetáculos); 35 oficinas; além de diversas atividades como rodas de conversa, palestras e reuniões, visando uma pluralidade de ações que contemplassem tanto o público infantil quanto adulto. As atividades aconteceram na rua, na própria escola (sede do evento) e em duas lonas de circo.

Esse grande número de ações realizadas dentro da Convenção têm o propósito de integrar a classe circense brasileira, criar espaços de intercâmbio e diálogo entre as práticas e praticantes das artes do circo, possibilitando, inclusive, discussões sobre temas relevantes para nossa sociedade, além de favorecer um ambiente de convívio pacífico, lúdico e saudável para seus participantes.

Um importante ponto a ser ressaltado é a presença de várias famílias que participaram do evento (adultos e crianças de todas as idades), além da interação com os habitantes de Eusébio - CE, manifestada nas apresentações voltadas para o público, cortejos e interação com os moradores. Outro ponto a ser ressaltado é o benefício econômico-comercial consequente deste tipo de evento, uma vez que a Convenção reuniu, ao longo de uma semana, cerca de 400 pessoas que contribuíram com mais geração de renda para cidade.

Os ataques que geraram essa nota estão atrelados ao espetáculo Erotic Circus Show apresentado pela Cia Verticarte Circus, em parceria com a banda Ecletic Clown e com o grupo Tropa Trupe, na madrugada da sexta (17) para o sábado (18), após à 1h30. O espetáculo foi apresentado com a lona fechada e respeitando a classificação etária prevista por lei, ou seja, não haviam crianças na plateia.

Portanto, as imagens e acusações que têm circulado (sem a autorização necessária) em sites e portais nos últimos dias sobre o referido espetáculo se reconduzem a falas descontextualizadas que incidem em temas graves como censura e homofobia, e infelizmente soma-se a uma série de acontecimentos da mesma natureza em outras áreas da cultura por todo o país.

Os realizadores da Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, os artistas, trupes e grupos integrantes do Fórum Nordestino de Circo manifestam, por meio desta nota, total repúdio e indignação contra a exoneração do secretário da Cultura do município de Eusébio, Léo Abreu, bem como contra as postagens em redes sociais e portais jornalísticos que distorcem os fatos sobre a realização da apresentação do espetáculo Erotic Circus Show na programação do referido evento.

Ressaltamos o apoio dado pelo Secretário para a realização do evento que beneficiou não apenas a classe circense brasileira, mas também o movimento cultural e econômico do município de Eusébio - CE e finalizamos esta nota reafirmando o compromisso com a liberdade, a arte e a cultura circense em toda sua grandeza. Seguiremos fortes, levando alegria e provocando pensamento através da arte!

Viva o circo brasileiro!

#contraacensuraemeusebio

Fórum Nordestino de Circo

Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo