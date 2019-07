'Fortaleza sempre recebeu a gente muito bem', diz Sandy antes de show

A poucas horas de entrar no palco para o show da turnê Nossa História, em Fortaleza, nesta sexta-feira (19), Sandy e Júnior falaram sobre o carinho que vêm recebendo do público na capital cearense.

"Fortaleza sempre recebeu a gente muito bem. Eu lembro com muito carinho de uma show que a gente fez no Beach Park e também da gravação do filme O Noviço Rebelde, que fizemos com Renato Aragão", relembra Sandy.

Sobre a reação e recepção do público com o reencontro da dupla, Júnior se mostrou surpreso e ao mesmo tempo agradecido. "Fazia muito tempo que a gente não mexia com isso, a gente não sabia como seria a reação da galera, então foi uma surpresa muito positiva", diz.

Multidão em frente ao palco à espera do show Foto: Wâniffer Monteiro

Ainda relembrando sobre as passagens por Fortaleza, Sandy sorriu ao falar de uma vez que comeram queijo coalho no quarto do hotel. "A gente comia queijo coalho da praia no quarto, algo que a gente só comia quando viajava pro interior de São Paulo. Agora é o prato preferido do meu filho", revela sorrindo ao lado de Júnior.

Durante a entrevista, o público já esperava em frente ao palco no Centro de Eventos do Ceará cantando os sucessos da dupla. Desde as 18 horas os portões já estavam abertos, mas bem antes disso a multidão já fazia imensas filas durante todo o dia.

Fortaleza é a terceira cidade visitada pela dupla. Sandy e Júnior passaram anteriormente por Recife e Salvador e ainda se apresentam em mais nove cidades, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Manaus.