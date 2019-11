Fortaleza recebe novo centro de estética especializado em Botox

Agora os cearenses contam com uma franquia da primeira empresa do Brasil especializada exclusivamente em Botox (toxina botulínica) e preenchimentos no Shopping RioMar Kennedy. Trata-se da Botoclinic RioMar Kennedy, inaugurada na última segunda-feira (25). “Fortaleza foi escolhida pois apresenta uma população que investe em beleza e autoestima, que cuida da aparência e que busca sempre qualidade no atendimento", afirma o Dr. Pedro Fernandes, profissional responsável técnico pela Botoclinic RioMar Kennedy.

De acordo com Pedro Fernandes, a Botoclinic deseja trazer a Fortaleza o melhor local para quem busca os procedimentos de harmonização facial, os quais, a cada dia, caem mais no gosto da população. “E não é uma realidade apenas para os famosos. A harmonização facial é para todas as pessoas que buscam estar de bem consigo mesmas, que investem em autoestima e que querem envelhecer da forma correta”, frisa o responsável técnico.

Thuanny Albuquerque/ Divulgação

Ele diz que o Botox é o queridinho dos clientes da Botoclinic. “É a nossa especialidade. É o produto que previne e trata as rugas de expressão tão indesejadas. Além dele, contamos com diversos produtos de qualidade comprovada para os procedimentos de harmonização facial, como o ácido hialurônico, que é usado nos preenchimentos faciais”, esclarece.

Serviços

Os procedimentos oferecidos pelo centro de estética recém-inaugurado são os mais procurados em harmonização facial, garante Dr. Pedro Fernandes. “Temos a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, que atua na prevenção e no tratamento de linhas de expressão; os preenchimentos faciais com ácido hialurônico, que modelam e reestruturam a face. Entre eles, os mais procurados são o preenchimento de lábios e de bigode chinês”, descreve o profissional.

Thuanny Albuquerque/ Divulgação

A empresa também oferece o skinbooster, hidratação profunda para a pele com uma combinação de ácido hialurônico e vitaminas, e a lipo de papada. Esta consiste na redução da gordura dessa região sem cirurgia, apenas com aplicações de medicamentos que quebram a gordura, explica Dr. Pedro Fernandes. “Cada procedimento tem sua indicação, então os clientes passam por uma criteriosa avaliação para que o profissional faça o correto diagnóstico e proponha um tratamento personalizado”, pontua o responsável técnico.

Ele acrescenta que cada procedimento tem um tempo de duração específico: enquanto o efeito do Botox dura de quatro a seis meses, em média, os preenchimentos duram de oito meses a mais de um ano, dependendo da quantidade aplicada. Já a lipo de papada é definitiva, pois, uma vez eliminada, a gordura da região só volta se a pessoa engordar bastante, explica o profissional.

Atendimento

“Nossos futuros clientes podem esperar uma estrutura pensada em cada detalhe para trazer todo conforto no atendimento, materiais de ponta para resultados maravilhosos e excelentes profissionais, capacitados para oferecer o melhor da harmonização facial”, destaca Dr. Pedro Fernandes.

De esquerda pra direita: Ygor Praxedes, Débora Torquato, Pedro Fernandes, Jacqueline Machado, Bianca Rosatti e Jaime Praxedes na inauguração do centro de estética. Thuanny Albuquerque/ Divulgação

Botoclinic RioMar Kennedy

Local: Shopping RioMar Kennedy.

Funcionamento: de domingo a domingo, conforme o horário do shopping.