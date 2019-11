Fortaleza recebe mostra gratuita do cineasta japonês Akira Kurosawa

Para comemorar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a Caixa Cultural realiza a mostra gratuita “O Cinema Samurai de Akira Kurosawa” a partir de amanhã (26) até o dia 1º de dezembro. Serão exibidos nove filmes do diretor.

A programação ainda inclui palestra de abertura com o curador da mostra Pedro Tinen nesta terça-feira e debate com Monica Okamoto e Henrique Codato, especialistas de cinema e cultura do Japão, na sexta-feira (29).

A entrada é gratuita e, para adquirir o ingresso, basta ir à bilheteria do local até trinta minutos antes do início de cada sessão.

Confira a programação completa:

Dia 26

16h: Rashomon (1950) / 88min / 14 anos

19h: Palestra de Abertura / 60min / Livre

Dia 27

16h: Dersu Uzala (1975) / 142min / Livre

19h: Viver (1952) / 143min / 14 anos

Dia 28

16h: Trono Manchado de Sangue (1957) / 110min / 14 anos

19h: Ran (1985) / 164min / 14 anos

Dia 29

16h: A Fortaleza Escondida (1958) / 126min / 14 anos

19h: Debate com Monica Okamoto e Henrique Codato / 60min / Livre

Dia 30

16h: Os Sete Samurais (1954) / 206min / 10 anos

20h: Rashomon (1950) / 88min / 14 anos

Dia 1º

15h: Yojimbo - O Guarda Costas (1961) / 110min / 16 anos

18h: Trono Manchado de Sangue (1957) / 110min / 14 anos

Serviço

O Cinema Samurai de Akira Kurosawa

De 26 de novembro a 1º de dezembro, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos gratuitos.

(85) 3453.2770