Fortaleza recebe maratona de shows gratuitos a partir de 20 de novembro

O fim de ano se aproxima e o calendário cultural de Fortaleza segue com uma série de shows gratuitos. Em novembro, do próximo dia 20, até 24, 10 apresentações de diversos eventos movimentam o Centro, Praia de Iracema e o Parque do Cocó.

O período abarca o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e, não por acaso, a programação traz vários nomes da negritude e medalhões da MPB, como Alceu Valença (PE) e Elza Soares (RJ).

Confira abaixo os eventos:

Quarta (20)

Majur na Praia do Lido/Crush, às 19h30 (Fortaleza Sem Racismo)

Xênia França no Cineatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro), às 20h (Virada Sustentável)

Luedji Luna no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro), às 20h (Sesc Sonoridades)

Quinta (21)

Alceu Valença na Praça do Ferreira, às 20h (Ceará Natal de Luz)

Sexta (22)

Francisco El Hombre na Praia de Iracema, às 20h40 (Festival Elos)

Sábado (23)

Larissa Luz no Parque do Cocó, às 19h (Virada Sustentável)

Elza Soares na Praia de Iracema, às 20h40 (Festival Elos)

Luiza Lian na Ponte Velha, às 23h (Festival Abstrata)

Domingo (24)

Dona Onete no Parque do Cocó, às 19h (Virada Sustentável)

Vanessa da Mata na Praia de Iracema, às 20h40 (Festival Elos)