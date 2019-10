Fortaleza recebe a terceira edição do Estética In Nordeste

A terceira edição do Estética In Nordeste, maior evento de beleza, saúde e bem-estar da América Latina acontece de 26 e 28 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. Conforme a diretora do grupo Estética In Fátima Facuri, a previsão é de receber nos três dia de evento cerca de 30 mil visitantes, entre profissionais, empresários e congressistas de todas as regiões do Brasil.

Na programação de workshops gratuitos, o público terá acesso as novidades em terapias capilares, tratamento para pós-operatórios, blindagem dérmica, passando por aplicação de cosméticos e uso de inovação tecnológica de equipamentos na utilização dos tratamentos estéticos. Serão em média 25 workshops diários, atendendo aos mais diversos campos de atuação dos profissionais e para quem deseja ingressar na área.

Congressos

O 3º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética e Dermopigmentação inclui mais de 50 palestras com profissionais renomados no país e no mundo para debater as práticas aplicadas no setor.

Entre os diversos temas dos Congressos estão as inovações tecnológicas hands on para a remodelagem corporal de alto impacto, ministrada pela fisioterapeuta dermatofuncional, mestre em biotecnologia, Monaliza Cavalcante.

Outro tema abordado durante as palestras são as manchas amarronzadas que costumam aparecer na pele, principalmente no rosto das mulheres, conhecidas como melasmas. Para discutir as inovações e a ciência por trás dos resultados nos tratamentos, está o fisiterapeuta, biomédico, mestre e doutor em medicina e ciências da saúde, João Tassinary.

As aberturas do 3º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética e do 3º Congresso Científico Internacional de Dermopigmentação acontecem no sábdo (26), às 10h30. O 2º Lash Artist Brasil terá abertura na terça-feira (28), às 10h. A Feira abre todos os dias, a partir das 11h.

Serviço:

Estética In Nordeste 2019

Data: 26 a 28 de outubro de 2019

Local:Centro de Eventos do Ceará

Abertura do Evento: sábado (26) de outubro, às 10h. Abertura da Feira: às 11h