Fortaleza passa a integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco

Fortaleza foi uma das duas cidades brasileiras escolhidas em 2019 para integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco. Ao todo, 66 municípios de diversos países conquistaram este ano o direito de integrar a Rede que tem o objetivo de promover a cooperação entre cidades que identificam a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. Além de Fortaleza, a outra cidade brasileira escolhida foi Belo Horizonte.

As duas cidades se juntam a Florianópolis, Belém, Paraty, Brasília, Curitiba, João Pessoa, Salvador e Santos, que já integravam a Rede. Agora, a Rede de Cidades Criativas da Unesco passa a contar com um total de 246 cidades, que vêm de todos os continentes e regiões com diferentes níveis de renda e populações.

De acordo com a Unesco, estas cidades trabalham juntas em direção a uma missão comum: colocar a criatividade e a economia criativa no centro de seus planos de desenvolvimento urbano para tornar as cidades seguras, inclusivas e sustentáveis, em conformidade com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

Cidade do Design

Cada cidade integrante da Rede precisa estar identificada em uma das sete áreas temáticas da economia criativa definidas pela Unesco: artesanato e artes folclóricas, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas ou música. A cidade de Fortaleza elegeu o Design como eixo temático de sua candidatura.

Para fazer parte da Rede, a cidade precisa elaborar um dossiê com um conjunto de informações sobre o cenário, realizações, políticas públicas, ações de fomento, marcos legais, pesquisas, entre outros deste segmento, além de compromissos institucionais para os próximos anos.

Este dossiê passa por uma primeira avaliação da Comissão Nacional da Unesco no Brasil do Ministério das Relações Exteriores, que a partir de uma análise técnica elege as candidaturas que receberão a chancela do Governo Brasileiro, pré-requisito necessário para concorrer à Rede da Unesco. Em 2019, de 17 municípios brasileiros interessados em integrar a rede, apenas quatro conseguiram obter este aval, entre eles Fortaleza.

Articulação

A candidatura de Fortaleza foi fruto de uma articulação envolvendo diversas entidades do poder público, segmento empresarial e sociedade civil. O comitê gestor de candidatura da cidade era formado por representantes de instituições como o Sebrae/CE, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado, Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), Fecomércio, além de associações de profissionais.

Para o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, a escolha de Fortaleza para integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco é um marco importante para a cidade, que ajudará a fortalecer e alavancar ainda mais os negócios na área da economia criativa. “Fortaleza já é uma cidade com uma forte presença de pequenos negócios nos segmentos da economia criativa, e estes negócios podem ser potencializados ainda mais a partir desta inclusão na Rede da Unesco e da troca de experiências com outras cidades. Isso significa a possibilidade real de surgimento de novas empresas na área e consequentemente mais emprego e renda para a população”.