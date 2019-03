Fortaleza e Crato sediam oficinas de criação literária do projeto Arte da Palavra, da Rede Sesc

O mês de março inaugura a terceira edição do Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras, projeto que tem como mote promover diferentes ações do circuito literário.

Neste ano, duas cidades cearenses – dentre as 93 selecionadas em todo o País – recebem a iniciativa, que contará com bate-papos, oficinas e apresentações poéticas. Tudo ocorrendo, a nível nacional, até dezembro e de forma gratuita e aberta ao público nas unidades Sesc em cada cidade.

Por aqui, o roteiro começa no Crato, entre os dias 7 e 13 de abril, e contará com a presença de Daniel Viana, escritor mineiro autor do livro “100 Contos por 10 Contos Trocados”.

Fortaleza, por sua vez, sedia o evento entre 12 e 18 de maio, com Raphael Montes, escritor e roteirista carioca conhecido pelos títulos em literatura policial.

Luci Collin e Case Lontra também compuseram as atividades da edição passada Foto: Divulgação

Ambos participarão de oficinas de criação literária, envolvendo os presentes em uma rede de reflexão e atuação no ramo das letras. Ofício compartilhado por Fabrício Corsaletti e Marina Mara quando no segundo semestre. Ambos, respectivamente, estarão na Capital (de 11 a 17 de agosto) e no Crato (1 a 7 de setembro) dando continuidade à iniciativa.

Circuitos

O Ceará integra um dos três circuitos no qual foi dividido o evento: Autores, Oralidades e Criação Literária, com especificidades e apelos diferentes. “Autores”, por exemplo, é voltado para divulgação de escritores – serão 84, no total, que participarão; “Oralidades” enfoca em apresentações com contadores de histórias, saraus e atividades que mesclam poesia e outras manifestações artísticas.

Lançado em 2017, o Arte da Palavra conta com curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o Brasil. A organização seleciona autores de Norte a Sul do País a integrar o panorama. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas foram contempladas diretamente com as ações do projeto.

Veja roteiro de atividades do evento no Ceará:

Oficinas literárias em Fortaleza - 12 a 18 de maio, com Raphael Montes (RJ) / 11 a 17 de agosto, com Fabrício Corsaletti (SP)

Oficinas literárias no Crato - 7 a 13 de abril, com Daniel Viana (SP) / 1 a 7 de setembro, com Marina Mara (DF)