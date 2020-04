Fortaleza 294 anos: mergulhe na Praia de Iracema sem sair de casa em vídeo gravado em 1ª pessoa

Com 294 anos completos em meio a uma pandemia mundial, a sensação de muitos fortalezenses com a própria cidade se manifesta na saudade. Falta das reuniões entre amigos, das caminhadas guiadas pelo vento do litoral, das aglomerações que se concentram por aqui a cada grande festa. Mesmo assim, para estes muitos, a ideia é de que o por vir será ainda mais especial, diante da união por um objetivo em comum.

Diante desse cenário, nossa homenagem ao aniversário da Capital se encerra nesta sexta-feira (17). Reunimos por aqui uma série de vídeos para sentir Fortaleza, além de incentivar todos a manterem o distanciamento social, única medida conhecida como eficaz até então para combater a ameaça do novo coronavírus.





Para finalizar, nada menos que um banho revigorante nas águas que circundam nossa cidade. Fique em casa e mergulhe no mar da Praia de Iracema por meio de vídeo gravado por Natinho Rodrigues. No fim, o vento no rosto e o sal do mar na pele, ainda que não seja algo completamente real nesse momento, parecem momentos perfeitos para definir o amor único que Fortaleza oferece e ainda há de oferecer.