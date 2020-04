Fortaleza 294 anos: fique em casa e curta a duna da Sabiaguaba em vídeo gravado em 1ª pessoa

Fortaleza fez aniversário de 294 anos na última segunda-feira (13). Por aqui, fizemos homenagem, até então, com vídeos que representam a saudade de muitos: poder curtir a nossa cidade de perto. Misturando a energia leve do litoral com o ritmo incessante comum em diversas metrópoles, a capital cearense tem brilho único, que fica evidente até mesmo no simples ato de colocar os pés na areia, seja para contemplar o sol ou o mar.

Como uma forma de incentivar todos a permanecerem em casa, medida mais eficiente combater a ameaça do novo coronavírus, tentamos te fazer curtir nossas ruas e belezas sem riscos, onde quer que você esteja. Até o fim desta semana, uma série de vídeos será publicada em nosso site. No fim das contas, o intuito é reconhecer nossa cidade, espalhar as sensações e deixar claro que passado esse momento ela estará de braços abertos a cada um de seus moradores.

Nas imagens de hoje, uma caminhada pela Duna da Sabiaguaba. Por lá, não é incomum que as pessoas se reúnam para conversar, jogar e assistir ao pôr do sol. Quem sabe, depois disso tudo, não possamos explorar cada vez mais as belezas de uma Fortaleza tão plural.