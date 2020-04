Fortaleza 294 anos: Diário reúne vídeos com sensações para curtir a cidade sem sair de casa

Enquanto as portas se fecham, os abraços são suspensos e o certo é estar longe das ruas, Fortaleza chega aos 294 anos. Em meio à luta contra um vírus um tanto desconhecido, o dia que seria de festa parece servir como espera ou como algo capaz de despertar vontades simples, ainda que significativas: caminhar na praia, sentir o mar de Iracema, pedalar em meio às ruas fervilhantes do centro ou até mesmo ver o pôr do sol, quase como um sinal de que mesmo com estes tais dias ˜iguais˜, nossa cidade é única até diante das adversidades.

Para incentivar você e todos os outros a ficarem em casa, como uma forma de combater a ameaça real do novo coronavírus, te ajudamos a curtir nossas ruas e belezas sem riscos, de dentro dos lares.

A partir desta segunda-feira (13) e até o fim desta semana, uma série de vídeos será publicada em nosso site. Todos com o intuito de adentrar Fortaleza e espalhar as sensações que, até então, são como parte do cotidiano de muitos de nós.

No primeiro deles, o mergulho no mar e a passagem pelas ondas. Em uma cidade onde a correria parece constante para muitos, a praia parece ser refúgio ou presente diário. No fim das contas, nossa Fortaleza continua aqui, aguardando para ser motivo de alegria em meio a todas essas sensações, quando for seguro para nós e muitos outros.