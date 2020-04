Fortaleza 294 anos: curta passeio de bike pela cidade sem sair de casa

Sentir a brisa dos ventos que circulam por nossa Capital talvez seja uma das sensações de maior liberdade, como se algo tão simples pudesse arrancar qualquer um da rotina intensa vivenciada por muitos no dia a dia. Esse, inclusive, talvez seja o motivo para se ver tanta gente em passeios despreocupados ali na Beira Mar, por exemplo. Se agora a recomendação é ficar em casa, como sentir isso novamente?



> Diário reúne vídeos com sensações para curtir a cidade sem sair de casa

Para incentivar você e todos os outros nessa tarefa, como uma forma de combater a ameaça real do novo coronavírus, te ajudamos a curtir nossas ruas e belezas sem riscos, de dentro dos lares. Até o fim desta semana, uma série de vídeos será publicada em nosso site. Eles têm o objetivo de reconhecer nossa cidade, além de descobrir e espalhar as sensações que, até então, são como parte do cotidiano de muitos de nós.

O vídeo de hoje é algo simples, como já foi descrito: um passeio de bicicleta pela orla. Ainda que rápido, ele pode ser capaz de relembrar a importância de cuidar da cidade e dos nossos.