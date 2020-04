Fortaleza 294 anos: caminhe pelo espigão da Praia de Iracema sem sair de casa

O aniversário de Fortaleza veio cheio de significados este ano. Em meio aos 294 completos pela capital cearense, a necessidade de estar em casa virou uma constante. Tudo como uma forma de proteger a nós e aos nossos, para podermos aproveitar, assim que possível, o que essa cidade está disposta a oferecer todos os dias.

Para prestar uma homenagem à data e, além disso, incentivar todos a manterem o distanciamento social, única medida conhecida como eficaz até então para combater a ameaça do novo coronavírus, resolvemos trazer a sensação das nossas ruas e belezas para dentro de casa. O objetivo é curtir tudo sem riscos, onde quer que você esteja, para matar a saudade que aperta. Com isso, uma série de vídeos foi publicada em nosso site.





Nas imagens de hoje, uma caminhada por um dos espigões da Praia de Iracema. Local onde pessoas guardam histórias junto do som das ondas do mar e do pôr do sol único da nossa cidade, por exemplo. São imagens que servem para lembrar como o que possuímos é valioso e para aumentar o sentimento de crença do "vai passar".