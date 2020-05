Fortal 2020 divulgará posicionamento oficial sobre possível realização do evento na próxima semana

A organização do Fortal 2020 divulgou uma nota nesta sexta-feira (29), na qual afirma que um novo posicionamento oficial sobre a realização do evento será anunciado na próxima semana, visando as análises e direcionamentos do governo diante da pandemia da Covid-19. Segundo a nota, um conteúdo divulgado há mais de dois meses em relação ao Fortal, previsto para acontecer entre os dias 23 e 26 de julho, estaria sendo utilizado fora do contexto da atual de isolamento social.

Em fevereiro deste ano, o Fortal divulgou as primeiras atrações que passariam pelo corredor da folia, entre elas Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Parangolé, Bell Marques, Claudia Leitte, Banda Eva, Pedro Sampaio e Leo Santana.

Entretanto, de acordo com a organização, a nota também citava que a mesma “se manteria atenta ao desenrolar dos fatos, seguindo as orientações dos órgãos competentes, o que vem sendo feito desde então, sendo sua principal preocupação sempre com a segurança e bem-estar de seu público”.

Outros eventos que aconteceriam no Estado sofreram alterações. O Festival Expocrato, agendado de 12 a 19 de julho de 2020, não ocorrerá mais nas datas programadas, em virtude da pandemia e dos cuidados à não realização de eventos e aglomerações. De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), o comitê gestor marcou um encontro para o dia 15 de junho, de forma a reavaliar uma nova data para o evento.