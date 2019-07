Fortal 2019: influencers apostam em customização de abadás

Para curtir a primeira noite da 28ª edição do Fortal, algumas influencers cearenses resolveram apostar na customização dos abadás, camisa típica do evento, para cair na folia.

Paulinha Sampaio, Mileide Mihaile, Edith Gomes, Lore Improta e Gabriela Sales. Entre cortes e adaptações, o Verso montou uma lista com alguns dos looks. Confira:

1. Paulinha Sampaio

Paulinha usou o abadá de forma simples e deixou o brilho para a parte debaixo, na calça jeans. Nos pés, escolheu algo básico e confortável, um tênis.

2. Edith Gomes

Aposta diferenciada, a camisa de Edith se transformou em uma saia para curtir a festa. Na parte de cima, o brilho e a transparência do branco complementou a customização.

3. Mileide Mihaile

Mileide optou pelo recorte de metade do abadá, em uma composição com outro tipo de tecido. No fim, a montagem resultou em um body e as fitinhas deram o toque final.

4. Japanese

Um top foi a escolha da influencer Gabriela, ou Japanese, como é mais conhecida, para aproveitar a primeira noite de Fortal.

5. Lorena Improta

Lorena também escolheu uma roupa mais despojada: cropped e short jeans. No entanto, mesmo com peças mais confortáveis, a bailarina investiu no brilho e na maquiagem colorida.

6. Camila Lima

Transformando o abadá em um top delicado, Camila Lima também seguiu a onda do brilho e vestiu uma calça combinando com as alças do cropped.