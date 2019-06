Forró e sertanejo animam a segunda noite do São João do Ceará neste sábado (22), no Aterro da Praia de Iracema. O forró romântico da banda A Loba foi a primeira atração deste sábado. A noite conta ainda com os shows de Luiza e Maurílio, Renno, Henrique e Juliano e Leo Chaves.

Dupla maranhense Luíza e Maurílio botou todo mundo para cantar ao som de grande sucessos. Foto: Helene Santos

A dupla maranhense Luiza e Maurílio colocou todo mundo para dançar com grandes sucessos do forró e sertanejo.

O público também pode conferir apresentações de quadrilhas, cenários juninos e espaço gastronômico com comidas típicas.

O São João do Ceará 2019 é uma realização do Sistema Verdes Mares, com o objetivo de promover a cultura e incrementar o entretenimento local. O evento é gratuito e voltado para todas as idades.

Quadrilhódromo

Quadrilha Luz do Sertão abriu as apresentações do quadrilhódromo. Foto: Camila Lima

A Quadrilha Luz do Sertão foi a primeira da noite a se apresentar no quadrilhódromo, espaço dedicado aos amantes das apresentações culturais.

O público confere as quadrilhas juninas nas arquibancadas montadas na com decoração temática.