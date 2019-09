Formação gratuita em audiovisual abre 30 vagas para coletivos periféricos, em Fortaleza

A ação formativa Passadiante – Imagens da Decolonização está oferecendo 30 vagas para um curso de quatro meses - de setembro a dezembro deste ano, voltado principalmente aos coletivos de audiovisual das periferias de Fortaleza. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis por meio de formulário online até o dia 4 de setembro de 2019. O resultado final será publicado nas redes sociais do projeto no dia 6 de setembro de 2019.

Com objetivo de estimular e potencializar as plataformas de interação da produção independente periférica da cidade, desde os seus processos criativos até as estratégias de distribuição das suas produções, Passadiante propõe a prática audiovisual junto dos circuitos de exibição entre os bairros participantes. Durante toda a formação passarão artistas, realizadoras e realizadores, atuantes de produção, pesquisa; fazedores, trabalhadores de muitos lugares de Fortaleza, do Nordeste, do Brasil.

Ao longo de dois meses em mapeamento de coletivos e ações de formação compartilhada, chegaram junto desta ideia os coletivos: Podecrer, Coletivo de Audiovisual do Titanzinho, Entrepólos, Tentalize, Zóio, Banho de Chuva, Entreolhos e Nigéria, desenhando processos de acordo com os desejos e necessidades destes grupos e dos próximos que virão a compor essa turma.

A partir deste levantamento, o curso se divide em três eixos, sendo o primeiro voltado às aulas técnico/práticas do audiovisual; um segundo momento dedicado a residências artísticas; se desdobrando num terceiro eixo, resultante do que a turma construir no decorrer da formação, podendo ser um filme coletivo, uma exposição, um sarau, dentre outras possibilidades.

No dia 7 de setembro, à noite, acontecerá o "Salve geral" de abertura do percurso formativo Passadiante – Imagens da Decolonização, num encontro de conversa com coletivos e os artistas convidados, Wellington Gadelha e Priscilla Alves, encerrando com a performance “Gente de Lá”.

O projeto é uma realização do Instituto ÁguaBoa Cultural e Marrevolto Produções, apoiado pelo Edital de Cinema e Vídeo (2016) da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.