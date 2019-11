'Fomos rivais, jamais inimigos', diz Faustão ao homenagear Gugu

Após apresentar os jurados do "Dança dos Famosos" (Globo) deste domingo (24), Fausto Silva falou sobre a morte de Gugu Liberato, a princípio citando a esposa do apresentador falecido."Que a Rose [Miriam] tenha força para cuidar dos filhos, porque ela vai ser pai e mãe, e não vai ser fácil. O importante é que a família dele vai saber dar o suporte à Rose", iniciou Faustão, que em seguida falou de sua relação com Gugu.

"Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do 'Domingão', uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil", finalizou, enquanto sua plateia aplaudia de pé uma imagem de Gugu no telão.

O apresentador pediu também que cada um dos jurados falasse sobre a relação que tinha com Liberato. "Era um cara muito generoso, sempre muito querido, indo ao camarim falando com os artistas. Tem que lembrar das coisas boas, sempre me tratou com muito carinho", relembrou Di Ferrero.

Viviane Araújo também enalteceu a generosidade de Gugu, que para ela foi "um apresentador incrível, com muita verdade". A rainha de bateria do Salgueiro disse ainda: "Não dá para acreditar que o Gugu se foi dessa forma tão trágica".

Ronnie Von, que era amigo de longa data de Liberato, ressaltou que ele viveu e morreu com glória e, nas palavras dele, saiu da vida, "como todos gostariam: sem dor". E finalizou com um pedido: "Acho que devíamos pensar nele com alegria, era isso que ele queria passar. Deveríamos ao menos tentar ser um pouco mais felizes".