Foliões fazem a festa em blocos e baterias no primeiro sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza

O primeiro sábado oficial de Pré-Carnaval em Fortaleza levou centenas de foliões para festas e blocos nas ruas. Na Praia de Iracema, o destaque foi o desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Cheiro.

O batuque começou por volta das 16h e não deixou ninguém parado na Avenida Historiador Raimundo Girão, de onde saem as baterias. Na chegada ao Aterrinho da Praia de Iracema, o público acompanhou as apresentações dos grupos de afoxé. Para esta noite, ainda está previsto show do cantor Getúlio Abelha para o local.

Em tratamento contra o câncer, a maquiadora Manu Feitosa comemorou 40 anos com amigos e família no meio da folia Foto: Camila Lima

Já na Praça Waldemar Falcão, no Centro de Fortaleza, a animação ficou por conta do bloco Pra Quem Gosta É Bom, que toca músicas brasileiras de vários estilos no ritmo do Carnaval. No meio da festa, uma personagem tinha motivo de sobra para comemorar: a maquiadora Manu Feitosa, que estava rodeada de amigos e do companheiro celebrando o aniversário de 40 anos.

Além da comemoração pela chegada na nova idade, Manu aproveitou o início do Pré para mostrar que o câncer de mama, descoberto há menos de seis meses e com tratamento em andamento, não foi suficiente para lhe abater.

Ritmistas do Bloco Unidos da Cachorra em desfile na Praia de Iracema Foto: Camila Lima

Fantasiada como a pintora mexicana Frida, Manu compartilhou que a artista inspira pela história de luta e superação. "Ela tem uma identidade visual muito forte e é relativamente fácil [de se fantasiar], além de ser muito fã dela, tem muito a ver com o Carnaval", comenta.

Companheiro de Manu, Marcelo Pires, de 47 anos, se fantasiou de Jason e era todo elogios a mulher, em quem ele vê um verdadeiro exemplo de luta, fé e superação. "Foi um baque quando a doença foi descoberta, mas se mostrou uma guerreira, tanto que está aqui, não se entrega à doença. É um exemplo de bom humor, alto astral, fé na vida e confiança", diz.

Naiara Sousa e Larissa estão juntas há sete anos e trouxeram os filhos gêmeos pela primeira vez para a folia Foto: Camila Lima

Entre as histórias que se misturam à folia, estava ainda a do casal Naiara Sousa e Larissa. Elas levaram, pela primeira vez para a folia, os dois filhos gêmeos, de um ano. Elas também estiveram no Pra Quem Gosta é Bom.

"Eles estão super curtindo. A gente treinou muito eles antes de vir, colocando músicas de Carnaval. Eu e minha esposa nos conhecemos há sete anos em um dia como hoje, de Pré-Carnaval, só que lá no Benfica", lembrou Larissa. Que completou: "Tirando o calor, está tudo massa".

Programação de Pré-Carnaval deste domingo (26)