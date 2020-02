Foliões curtem o Pré-carnaval no Polo dos Queijos neste domingo (2)

Uma das sedes do Ciclo Carnavalesco 2020 de Fortaleza, o Polo dos Queijos teve programação intensa neste domingo (2). Desde às 11h, o espaço colocou todo mundo para dançar ao som de atrações como o Grupo Sambadelas, DJ Fish e Anderson Monteiro.

No meio da multidão, um casal tinha uma boa história para contar. Edna Alves, 55, e Dionísio Neto, 47, saíram de bicicleta do bairro Papicu, em Fortaleza, e foram até o Centro para curtir a folia. No total, foram 12 km percorridos pelos dois.

"A gente quis aliar atividade física à nossa paixão pelo carnaval, além de aproveitar o tempinho que está fazendo para pedalar", disse Edna.

Edna e Dionísio quiseram aliar atividade física com paixão pelo carnaval Foto: Roberta Souza/SVM

A tradição de desfrutar da animação na Capital, inclusive, já faz parte da rotina anual da dupla. Tanto que, no dia anterior, eles também marcaram presença na Beira-mar, acompanhando o bloco Carmelitas de Iracema. "Adoramos o Carnaval".

Curtição

Por sua vez, o produtor cultural Glauber Matos, 48 anos, curtia a folia no Polo dos Queijos pela primeira vez. Natural de Senador Pompeu, mas morando em Fortaleza há anos, ele era só alegria pelo momento. "Muito bacana, público excelente", comentou.

Vestido de surfista, ele confessou que a fantasia era justificada: depois da festa no polo, iria aproveitar a tarde para pegar uma praia. "Vou com certeza", disse, aos risos.

Vestido de surfista, Glauber Matos já tinha destino certo depois da folia: a praia Foto: Roberta Souza/SVM

Quem também apareceu no polo foi o cantor cearense Chico Pessoa. Com o bloco "Chico e as Pessoas", que já possui dois anos de existência, o artista cearense falou da importância da folia nas ruas da Capital.

"Eu acho super válido porque Fortaleza demorou muito para ter essa questão de Carnaval e de repente teve esse aparecimento grande. Todo canto tem bloco e tudo mais. Foi exatamente por isso que pensamos em fazer isso também", explicou.

Mesmo que o Carnaval deste ano ainda não tenha terminado, já existem planos para o próximo. Segundo ele, a formação do bloco que comanda é de foliões já interessados no trabalho dele. "São pessoas que já acompanham e vão para os meus shows. Esse já é o segundo ano e os planos são de tornar maior no ano que vem, tentar botar o bloco na rua porque, por enquanto, fazemos apresentações em restaurantes", finaliza.

O repertório do bloco, conta Chico, contempla frevo e forró.

O cantor Chico Pessoa e seu bloco, "Chico e as pessoas" Foto: Roberta Souza/SVM

Balanço

Para quem for aproveitar o pré-carnaval no Polo dos Queijos durante os domingos reservados à festa, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza bloqueio entre as Ruas Castro e Silva e General Bezerril. O bloqueio sempre começa às 10h e finaliza às 19h.

O acesso de automóveis na General Bezerril só está liberado para quem está na organização da festa ou descarregando mercadorias. Os foliões, assim, deverão se dirigir a pé até lá. O acesso está sendo pela Avenida Duque de Caxias ou por qualquer outra que fique próxima ao polo.

Secretário da Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva avalia que a cidade já tem uma ebulição própria, uma dinâmica de carnaval que vem desde dezembro e entra na programação de férias em janeiro, o que garante a forte adesão do público à programação preparada pela Prefeitura.

Ele ainda adiantou que, durante o período oficial do Carnaval, haverá uma modificação na estrutura dos polos, como já é tradição.

"O pré-carnaval é mais espalhado, já no Carnaval a gente concentra mais. Mas faremos certamente com toda a atenção de um carnaval que cresceu muito e que a gente precisa dar conta disso", afirmou.

O gestor ainda destacou que, neste ano, foram mais de 120 blocos carnavalescos inscritos, movimentando a cena na cidade. "Estamos fomentando cerca de 56, são 37 agremiações (afoxés, maracatus), e a cidade está espalhada de atividades".