Foliões agitam primeira noite do Fortal 2019 com Saulo Fernandes, Bell Marques e Harmonia do Samba

O clima intenso de festa começou nesta quinta-feira (25). A Cidade Fortal recebeu foliões dos mais diversos cantos do Brasil para comemorar a 28ª edição do Fortal, evento que agita Fortaleza sempre no mês de julho.

Abrindo a noite de shows, Saulo Fernandes trouxe o axé da Bahia para o corredor da folia. Os foliões do bloco Oba cantaram sucessos da carreira do cantor, como Agradecer, Eva e Vú.

"Boas energias para todo mundo. Já são muitos anos. Povo lindo de Fortaleza só gratidao", declarou Saulo em cima do trio.

Harmonia do Samba fez o público dança ao som do axé com sucessos que marcaram época. Foto: Thiago Gadelha

Em seguida, o grupo baiano Harmonia do Samba comandou o Bloco Bagunça e relembrou grandes sucessos da carreira. O show na avenida foi aberto com a música "Mandei Meu Cavaco Chorar", fazendo os foliões dançarem ao som do axé.

Bell Marque dividiu o trio com os filhos Rafa e Pipo Marques. Foto: Thiago Gadelha

Por volta das 23h, Bell Marques, um dos cantores mais tradicionais do Fortal, entrou no corredor com o Bloco Vumbora. O artista dividiu o trio com os filhos Rafa e Pipo Marques.

O Fortal segue até o domingo (28) e ainda recebe atrações como Ivete Sangalo, Léo Santana, Alinne Rosa e Wesley Safadão.