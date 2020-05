Flayslane, do 'BBB 20', faz rinoplastia, coloca botox e exibe resultado

Flayslane realizou uma cirurgia no nariz, na semana passada, e mostrou o pós-operatório depois de 1 semana da realização do procedimento. Nesta quinta-feira (28), a ex-BBB anunciou a novidade em vídeo publicado no Instagram.

"Esses dias fiquei sumida. Fiz uma rinoplastia. Fiz uma cirurgia. Dentro do Big Brother, eu descobri que tinha uma ‘carnezinha’ esponjosa dentro do nariz e que isso me atrapalhava um pouco para cantar. Fora isso, eu ainda tinha muita vontade de fazer rinoplastia há muito tempo", afirmou a cantora.

Além da cirurgia no nariz, Flay também realizou um procedimento estético nos lábios. Segundo ela, a aplicação de botox ajudaria na recuperação da rinoplastia. "A minha boca está com um botox, por isso que está paralisada. Fiz isso para ela não ficar mexendo e não interferir aqui em nada aqui no nariz", salientou.

Por ter feito os procedimentos durante a pandemia de Covid-19, Flayslane garantiu ter tomado todos os cuidados médicos necessários e avisou que, caso pegasse o novo coronavírus, ela não correria risco de saúde.

“Quando encontrei o médico que vi que era o melhor para mim, quando vi que não ia me colocar em risco e não ia colocar ninguém em risco, resolvi fazer. Eu decidi fazer logo, enquanto estou 'parada'. Porque assim, quando voltarem os trabalhos, eu não precisarei parar fazer isso”, explicou.

No vídeo publicado, a ex-participante do BBB20 pediu ainda que os especialistas explicassem sobre os cuidados da cirurgia durante a pandemia. De acordo com eles, as cirurgias eletivas foram liberadas e aprovadas em um artigo disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica há cerca de 3 semanas.

Após as explicações, Flayslane diz ter ficado satisfeita com o resultado final: “Vocês não precisam ficar preocupados porque deu tudo certo. Estou muito feliz com o que eu fiz!”.