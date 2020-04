Flayslane diz que desativou rede social para não cair em depressão

Eliminada do BBB 20, que está próximo da final, Flayslane decidiu desativar sua conta no Instagram porque não estava conseguindo lidar com os comentários negativos dos internautas.

Antes de excluir sua conta, nesta quinta-feira (23), a cantora fez um desabafo para os seus seguidores, explicando a decisão drástica. "Sou ainda um zé ninguém, mas sempre tento evoluir como ser humano. Não quero enlouquecer, nem cair em depressão."

Flayslane também disse que entendia ter entrado em um jogo de julgamento, mas que as críticas estavam a colocando para baixo. "Já ouvi comentários como: 'Não gosto dela, mas canta bem'. Mas acho pouco ter só a voz que presta", ressaltou.

Apesar do seu jeito "meio louco e surtado", como ela mesma definiu durante o discurso, Flayslane disse que está se esforçando para ser um bom ser humano. "Sempre tentei me colocar no lugar do outro e dei a cara a tapa.''

Flayslane foi eliminada do Big Brother Brasil 20 ao disputar o paredão com Thelma e Babu. A cantora deixou o programa com 63% dos votos. "Após sair dessa prova eu deixo as tristezas, a competitividade. Rafa, me desculpe. Thelma, Gizelly. Boa sorte a todos", disse ela ao se despedir.

Para Tiago, Flay disse que Mari não teve nada a ver com a saída dela. "Fiquei feliz com a oportunidade. Estou muito honrada. Faltou muitas coisas, mas está tudo bem."