Flávia Alessandra e Otaviano Costa passam Ano-Novo em mansão com diária de R$ 14 mil

Para curtir o Ano-Novo e o início de 2020, Flávia Alessandra, 45, e Otaviano Costa, 46, se hospedaram com a família em uma mansão em Mangaratiba (RJ) com seis suítes e capacidade para acomodar até 12 pessoas.

Disponível no site AlugueTemporada, o valor médio da tarifa diária para ficar na casa é de R$ 14.129. A atriz publicou várias imagens e vídeos no período em que ficou no local.

Segundo descrito no site, a mansão tem mil metros quadrados de área construída, salão de jogos, piscina com jacuzzi interna e sauna. A sala tem pé direito duplo e é toda envidraçada para permitir uma visão melhor do entorno. Além dos seis quartos, há também uma suíte para funcionários.

Novo visual

Flávia Alessandra estará na nova novela das sete da Globo, "Salve-se Quem Puder". Para dar vida a Helena, ela adotou um corte ao estilo joãozinho.

"O corte é para ela [Helena]. Sou uma pessoa que gosta de mudar, como boa geminiana, mas acima de tudo está o fato de se combina ou não com a personagem", disse a atriz a reportagem. "A Helena é uma empresária bem-sucedida, resolvida, então já se tinha essa ideia de um cabelo mais moderno e prático."

Segundo o cabeleireiro Marcos Proença, responsável pelo visual, o corte é bem curto na nuca e três dedos acima vai, gradativamente, ganhando volume. No topo da cabeça, os fios são longos, garantindo movimento na franja. Já no contorno da orelha, o cabelo se mantém curtinho.