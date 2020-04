Fisioterapeuta indica técnicas de automassagem para aliviar estresse

A rotina das pessoas já não é a mesma há algumas semanas. O medo decorrente da pandemia mundial do novo coronavírus e a necessidade de transferir todos os aspectos da vida para dentro de casa afetam diretamente questões físicas e mentais. Além de aliviar dores e tensões, a automassagem é uma possibilidade para quem deseja superar os estresses e se reconectar com o próprio corpo durante a quarentena.

Mas o que é a automassagem? Mariana Arruda, fisioterapeuta com especialidade em acupuntura e massagens energéticas, explica que “nada mais é do que tocar o corpo e procurar de onde vem as dores”, por meio de técnicas e movimentações que podem ser feitas com as próprias mãos ou com o auxílio de pequenos objetos, como bolas de tênis ou frescobol.

Segundo ela, a descoberta da origem da tensão é necessária porque, às vezes, uma dor de cabeça pode ser decorrente de uma dor muscular, por exemplo. Para tanto, Mariana afirma com clareza: “A coluna geralmente é o principal afetado”.

Fora a questão emocional, ela cita que o uso mais frequente de celulares e computadores afetam essa região do corpo, assim como uma má noite de sono.

“Por estarmos em casa, estamos muito conectados. Então, a cabeça e o queixo ficam projetados para frente quando olhamos para o celular. Isso acaba que tensiona, principalmente, a região do pescoço, que também é afetada quando dormimos de mal jeito, porque estamos tensos, com medo, ansiosos”, elucida.

O home-office também pode ser um causador de tensões musculares, devido ao ocasional despreparo do espaço para realizar as tarefas diárias do trabalho, que leva a uma má postura corporal.

“Isso acontece porque o monitor do computador tem que ficar na altura dos olhos e o teclado na altura dos cotovelos. Em casa, normalmente, você não tem isso. Muitas vezes você fica deitado ou sentado em cima do cóccix, podendo gerar uma dor na lombar”, explica.

Dessa forma, as técnicas de automassagem são muito indicadas para quem deseja superar as dores e os estresses resultantes do período caótico, principalmente se a concentração destes for na região das costas. A fisioterapeuta sugere que, com as mãos, você vá sentindo cada parte do seu corpo até descobrir a origem da dor ou da tensão. Fricções, movimentos circulares e leves pressões são algumas das técnicas utilizadas.

Em seguida, com o auxílio de uma bolinha de tênis ou frescobol, deite em cima do objeto e siga deslizando ele ao longo da região paravertebral, que fica ao lado da coluna. A recomendação de Mariana é que a massagem seja feita sempre ao lado da coluna, nunca exatamente em cima da mesma, para evitar possíveis lesões.

Como fazer:

Toque

O toque é necessário para descobrir a origem da tensão. Dessa forma, tateie e pressione a extensão de braços, pescoço, ombros e costas até encontrar pontos de dor e tensionamentos.

Pressão

Após descobrir a região que se encontra dolorida, técnicas como fricções, movimentos circulares e leves pressões podem ajudar a relaxar a musculatura.

Com objetos

Bolas de tênis ou de frescobol podem ser eficientes auxiliares na automassagem. A recomendação é deitar em cima do objeto e deslizá-lo ao longo da região paravertebral, ao lado da coluna.

Alongamento

Alongar regularmente pernas, braços, costas e pescoço melhora a postura e a flexibilidade, reduzindo a tensão muscular.