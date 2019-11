Fio Maciço marca o lançamento do Circuito Baturité Caminhos de História e Fé

Município que já foi uma missão religiosa e que teve boa parte da sua história ligada à fé, a cidade de Baturité decidiu investir neste foco e inovar na edição deste ano da sua feira mais tradicional. A 9ª edição da Fio Maciço 2019- Feira Integrada de Oportunidades do Maciço de Baturité, iniciativa do Sebrae/CE em parceria com a Prefeitura Municipal de Baturité, que será realizada de hoje (21) até sábado (23), vai marcar o início das atividades do circuito turístico “Caminhos História e Fé- Turismo de Experiência e Economia Criativa”.

A ideia do novo roteiro foi construída a partir de um trabalho conjunto organizado pelo Escritório Regional do Sebrae/CE, Prefeitura de Baturité e atores e lideranças do município a partir de ações que envolveram Missão Técnica, Mesas de Trabalho, organização de manifestações da Economia Criativa (música, artesanato de tradição, teatro, dramas, religiosidade) de valor agregado, qualificação dos Condutores Turísticos, publicações relacionadas à memória cultural, contextualização dos pratos oferecidos nos cardápios, criação de coleção de souvenirs, concepção de calendário de eventos religiosos, formação de governança e métodos para comunicar e compartilhar a marca e suas ações.

Paralelamente, além do envolvimento de toda a comunidade, estão sendo desenvolvidos projetos ligados à infraestrutura, como uma iluminação especial dos monumentos históricos e religiosos, e à sustentabilidade, com o plantio de novas árvores e aumento da vegetação local.

Tendo em sua área de abrangência os empresários do Trade Turístico, prestadores de serviços relacionados ao turismo, atores da Economia Criativa, empresas de comunicação, empresários da Economia Criativa, grupos de Cultura Popular e empresários do Caminho de Fé, o novo roteiro tem um conjunto sacro/religioso dos mais ricos do interior do Ceará.

Entre os pontos turísticos do roteiro, joias da arquitetura como a Igreja Matriz, templo católico no estilo bizantino, construída no século XVIII e caminhar pela cidade na companhia de um guia local levam à experiência de reviver o saber e fazer da cultura indígena e negra e entender fatos históricos importantes do Brasil.

Baturité possui ainda uma região alta, denominada Serra do Evaristo que abriga um acervo arqueológico que nos revela a história de seus primeiros habitantes. Considerado, atualmente, sítio arqueológico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), guarda vestígios materiais das ocupações passadas, resultado da interação do homem e seu meio.

De acordo com a articuladora do escritório regional do Sebrae/CE no Maciço de Baturité, Fabiana Gizele, o Circuito “Caminhos de História e Fé– Baturité” pretende reviver, compartilhar e consolidar memórias, histórias, pessoas, ícones na busca de uma nova narrativa que atenta à releitura de circuitos turísticos, produções artísticas, forma de atendimento e suas abordagens. “Nosso grande desafio é fomentar a economia local, incluir socialmente comunidades – atores – neste processo, gerando renda, inovação e a extensão da Economia Criativa como segmento eficiente ao município enquanto ferramenta de desenvolvimento territorial, uso inteligente e de caráter protetor do seu Patrimônio Cultural e o indiscutível legado da fé”.

Fio Maciço

Além do lançamento do Circuito Caminhos de História e Fé, a Fio Maciço 2019 conta com uma extensa programação de capacitações, oficinas, palestras, exposição e venda de produtos e serviços da região, desfile de marcas e apresentações culturais. A programação contará ainda com a inauguração do Corredor Comercial 7 de Setembro e do “Urban Haching Baturité- Orgulho de ser daqui”, que é um instrumento de revitalização dos espaços públicos com o objetivo de incrementar os negócios locais voltados à união comércio e turismo.

“É uma metodologia que vem sendo utilizada pelo Sebrae para fortalecer os pequenos negócios, a partir da integração de diversas atividades e da valorização do espaço público. No caso de Baturité, estamos promovendo o encontro do comércio, que é muito forte no município, com a atividade turística”, afirmou Fabiana.

SERVIÇO

Fio Maciço 2019- Feira Integrada de Oportunidades do Maciço de Baturité

Data: 21 a 23 de novembro

Hora: 19h às 23h

Local: Praça da Matriz- Av. Dr. João Paulino, Baturité

Mais informações:

www.fiomacico.com.br