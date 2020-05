Financiamento coletivo busca recursos para publicações literárias escritas por mulheres no Ceará

Formada por três mulheres artistas – Anna K Lima, Jéssica Gabrielle Lima e Isabel Costa – a Aliás Editora é uma casa independente de publicação cearense com foco no trabalho, inserção e projeção de mulheres (cis e trans) nas conexões produtivas do livro e da literatura.

De forma a movimentar a cena literária, criar produtos inovadores, incentivar processos de escrita e permitir que a sólida base de leitores do empreendimento continue consumindo produtos com qualidade, a editora lança um projeto de financiamento coletivo na modalidade assinatura.

A iniciativa, intitulada "Temporada", acontece na plataforma Catarse e quem apoiar a campanha mensalmente, via cartão ou boleto bancário, terá direito a recompensas, como publicações virtuais, aulas de escrita, ilustrações, contos exclusivos e feitura de zines autorais.

É possível apoiar com valores a partir de R$ 8. Nesse caso, a pessoa receberá uma zine virtual produzida pela Aliás Editora, contendo obras de mulheres artistas. Apoiando com R$ 15 ou mais, poderá concorrer em um sorteio mensal de produtos da editora.

Já quem doar R$ 60 ou mais ao projeto vai poder publicar uma e-zine mensalmente com a marca e a produção editorial da Aliás. Por sua vez, no valor de R$ 60, poderá participar de uma aula virtual, todos os meses, com conteúdos de escrita afetiva, revisão, produção e assessoria literária.

Continuidade

Compreendendo que o cenário mundial mudou e, por isso, a necessidade de se reinventar, a Aliás, com a ação, chancela a necessidade de apoio a artistas num período tão conturbado feito este, de pandemia.

Também deixa claro o desejo de continuidade e aposta contínua na arte feita por mulheres sobre mulheres e para mulheres em território cearense, algo que faz a casa sempre ganhar destaque no setor cultural local.

Soma-se à iniciativa de financiamento coletivo, outras gestadas durante a quarentena. Uma delas é a disponibilização gratuita de livros – a exemplo de "Paginário" – e transmissões ao vivo no perfil da editora no instagram.

Serviço

Temporada - Projeto de financiamento coletivo da Aliás Editora

Apoios a partir de R$ 8, no link catarse.me/bonsventos