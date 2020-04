Final do BBB 20: confira dez momentos mais marcantes desta edição do reality show

A vigésima edição do Big Brother Brasil chega ao fim nesta segunda-feira (27). Na disputa final, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis disputam a preferência do público em meio a uma edição repleta de polêmicas e momentos marcantes.

Nas redes sociais, muitos já comentam sobre o encerramento do programa e a nostalgia toma de conta das publicações dos fãs. Por isso, o Verso reuniu os dez momentos mais marcantes dessa edição. Confira abaixo:

1) Famosos x Anônimos

Foto: reprodução/Gshow

Ainda em janeiro deste ano, no início da temporada, a produção do programa anunciou uma novidade no formato da edição. Em 2020, famosos e anônimos entrariam na disputa pelo prêmio e seriam separados por um muro logo no início. O VIP, como era chamado o grupo de famosos, reuniu nomes com destaque como Bianca Andrade, Pyong Lee e Manu Gavassi.

2) União Feminina

Foto: reprodução/Gshow

Um dos pontos altos da vigésima edição foi a união entre as participantes femininas. Logo após Marcela McGowan e Gizelly Bicalho exporem o plano construído pela parcela masculina da casa, que tentaria "seduzir" Bianca Andrade e Mari González, as mulheres da casa mais vigiada do Brasil resolveram tirar satisfação com Hadson, que teria sido o responsável por tramar a questão. O episódio repercutiu com força nas redes sociais e foi um dos fatores para garantir a eliminação de todos os homens da atração televisiva.

3) Pesquisa no Google

Foto: reprodução/Gshow

Assim como em diversos momentos ao longo dos três meses de confinamento, os brothers desencadearam diversos acessos simultâneos na web. O primeiro caso ocorreu quando o batom usado por Rafa Kalimann em um dos episódios acabou se esgotando na internet. Outro momento importante ocorreu quando, em meio ao dircurso de votação para o paredão, Felipe Prior questionou a Manu Gavassi o que seria "sororidade". Com isso, o termo subiu 250% nas pesquisas do Google entre os dias 9 e 10 de fevereiro deste ano.

4) Nascimento de Jake

Foto: reprodução/Gshow

Após ser confirmado no reality show, Pyong Lee virou assunto nas redes sociais. O youtuber, que acumula mais de sete milhões de inscritos atualmente, estava esperando o nascimento do filho Jake, fruto do relacionamento com a esposa Sammy Lee. Dentro do programa, Pyong não sabia sobre a fase da gestação, mas protagonizou momento que chamou atenção nas redes sociais: um dia depois da confirmação, sonhou com o nascimento da criança. Além disso, com o prêmio do Anjo, viu o vídeo da criança recém-nascida.

5) Casa de Vidro

Foto: reprodução/Gshow

Ainda em meio às discussões sobre o plano contra as mulheres famosas, os participantes do BBB 20 ainda tiveram que lidar com a entrada de novos integrantes no confinamento. Ivy e Daniel foram escolhidos pelo público para serem inclusos na casa após participação na Casa de Vidro, na qual ficaram presos dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Assim que entraram no jogo, os dois foram os responsáveis por revelar a veracidade das afirmações de Marcela e Gizelly, sobre o namoro de Gavassi e a quantidade de seguidores de alguns dos participantes nas redes sociais. Semanas depois, os dois seriam alguns dos mais rejeitados nas redes sociais.

6) Quarto Branco

Foto: reprodução/Gshow

Na lista dos acontecimentos mais marcantes da temporada, não poderia faltar o famoso Quarto Branco. Em um Monstro para relembrar um dos momentos mais icônicos das edições anteriores, Felipe Prior puxou Manu Gavassi e Gizelly Bicalho para o isolamento dentro da casa. No quarto onde tudo era branco, inclusive a roupa que vestiam, e o teto baixava, os três conversaram, brincaram e chegaram a ensaiar o início de uma amizade dentro da disputa. No fim, Manu apertou o botão vermelho e acabou no paredão daquela semana, que resultaria na eliminação de Victor Hugo.

7) Coreografia

Foto: reprodução/Gshow

Assim como em outros momentos, Manu Gavassi ditou moda em meio ao reality show global. Ao criar uma coreografia para a música "Don't Start Now", da cantora inglesa Dua Lipa, a artista brasileira virou febre em redes como Twitter e Instagram, além de inspirar vídeos com a coreografia. "Tamborzin, tamborzin", expressão usada por ela durante a dança, acabou chegando aos ouvidos da intérprete original da canção, o que acabou rendendo uma participação especial durante uma das festas ocorridas dentro da casa, realizada na última quarta (22). Também na lista das coreografias que repercutiram, Pyong Lee viralizou nas redes ao dançar "Pesadão", da cantora Iza, junto com os outros brothers.

8) Brigas por estalecas e comida

Foto: reprodução/Gshow

Alguns dos pontos altos do programa estiveram relacionados às constantes discussões entre os brothers e sisters dentro da casa. No entanto, as que mais chamaram a atenção do público envolviam as famosas estalecas, moeda usada dentro do BBB para as compras da semana. Lucas Gallina, eliminado com 62,62% dos votos, protagonizou uma delas. Por conta das frequentes punições tomadas por Daniel Lenhardt, o brother decidiu não contribuir com estalecas para a compra dos suprimentos. Com isso desencadeou uma série de brigas, incluindo a briga do feijão, envolvendo Babu, Bianca e Flayslane, além da briga do biscoito, formada por Babu e Manu.

9) Anúncio da pandemia

Foto: reprodução/Gshow

Em uma edição histórica, os brothers ganharam ainda mais visibilidade ao serem informados sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo, que resultou no confinamento de diversos países. Com a presença de um infectologista ao vivo no programa, Tiago Leifert quebrou uma das regras principais do programa para poder informar aos participantes sobre a gravidade do momento atual. Na apresentação, ele deixou claro que os familiares de cada um dos integrantes estavam bem e afirmou sobre as medidas de higiene recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para evitar a propagação da Covid-19. Diante do anúncio, alguns dos participantes choraram, se preocuparam com a situação de países como a África e pediram por informações externas.

10) Recorde no Guiness Book

Foto: reprodução/Gshow

Para finalizar a lista, não tem como deixar de fora o grande recorde alcançado pela vigésima edição. O paredão entre Prior, Manu e Mari alcançou a marca de 1.532.944.337 bilhão de votos no site oficial do BBB, registrada entre os dias 27 e 29 de março. Nas redes sociais, fãs de futebol, paralisado em meio às medidas contra o coronavírus, foram cruciais para marca. A inclusão do recorde no Guiness Book foi anunciada por Tiago Leifert durante o programa do dia 25 de abril, no qual recebeu o certificado especial pelo feito. "O engajamento que esse paredão mostrou é apenas a prova da paixão do público pelo BBB. Ficamos sempre lisonjeados e emocionados quando vemos o quanto as pessoas se importam com nossas histórias e personagens", disse o apresentador. Vale lembrar que este paredão foi o responsável pela eliminação de Prior que, até então, era um dos favoritos ao prêmio.