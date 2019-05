Após oito temporadas, Game Of Thrones chegou ao fim. Sendo uma das mais assistidas na televisão nos últimos tempos, a história escrita inicialmente por George R.R. Martin para os livros ganhou um desfecho um tanto quanto controverso, sem o apoio da maioria dos fãs.

Nesta segunda (20), o ComVerso passou pela redação do Diário do Nordeste para colher opiniões sobre o episódio. Confira no vídeo: