Filme de terror é exibido no lugar de 'Detetive Pikachu' e crianças choram no cinema

Um cinema em Montreal, no Canadá, se confundiu e acabou exibindo 20 minutos do filme de terror "A Maldição da Chorona", no lugar do infantil "Pokémon Detetive Pikachu".

O jornalista Ryan George, que estava na sala de cinema, descreveu o momento no Twitter. Segundo ele, já nos trailers a situação estava estranha.

"Está passando um trailer de 'Annabelle 3: De Volta para Casa' antes de 'Detetive Pikachu'. Não olhem para a tela, crianças!", tuitou Ryan. Depois, ele escreveu: "Agora é o Chucky, meu Deus! Não, crianças!".

As crianças começaram a chorar no final do trailer do "Boneco Assassino", e os pais ainda foram surpreendidos com um terceiro trailer, do filme do vilão "Coringa".

Assim que os trailers terminaram, a surpresa maior aconteceu. "A Maldição da Chorona" começou a ser exibido e o erro só foi corrigido minutos depois.

"Eles finalmente perceberam o erro e desligaram tudo. Coitadas das crianças", escreveu o jornalista.